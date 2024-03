Jack Black se dit prêt pour School of Rock 2

Plus de deux décennies après la sortie du premier film, le comédien américain Jack Black pourrait relancer la franchise School of Rock.

Jack Black prêt pour “School of Rock 2”

Plus de 20 ans après la sortie du premier film, l’acteur emblématique Jack Black est prêt à relever le défi de School of Rock 2, à une condition précise.

Une condition non négociable

Jack Black a exprimé son intérêt pour la réalisation de School of Rock 2, à condition que Mike White soit de retour en tant que scénariste. Pour rappel, le premier film, sorti en 2003, mettait en scène Jack Black dans le rôle de Dewey Finn, un rocker sans groupe qui se fait passer pour un professeur remplaçant et transforme sa classe en groupe de rock. Ce film, réalisé par Richard Linklater et écrit par Mike White, reste l’un des plus connus et appréciés de la carrière de Jack Black.

Dans une récente interview avec JOE, Jack Black a révélé son souhait de donner vie à School of Rock 2, proposant même un titre. Selon l’acteur, toute suite nécessiterait la présence de Mike White en tant que scénariste.

Je rêve d’un School of Rock 2 Electric Boogaloo. Je suis prêt. Vous savez, Mike White a écrit le premier et c’est un génie. Il faudrait absolument que Mike White soit de retour, mais il est très occupé en ce moment avec White Lotus, la meilleure série TV.

Le moment idéal pour une suite

Jack Black, toujours aussi populaire, a récemment joué dans des films à succès, solidifiant ainsi sa notoriété. Si une suite devait voir le jour, cela pourrait coïncider parfaitement avec ce moment de la carrière de Jack Black.

Jack Black a joué un rôle important dans le film “The Super Mario Bros. Movie” l’année dernière, incarnant Bowser, le méchant principal. Le film a été un énorme succès, rapportant plus de 1,36 milliard de dollars à travers le monde. La performance de Jack Black en tant que Bowser a été un temps fort du film. Sa chanson du film, “Peaches”, est également devenue un grand succès.

Jack Black est également la vedette de “Kung Fu Panda 4” en tant que Po, un film qui a reçu des critiques positives et a connu un succès au box-office. Si “School of Rock 2” se concrétise, cela coïnciderait avec une période où Black reste une grande star de la comédie, permettant potentiellement au film d’atteindre de nouveaux publics.