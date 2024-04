Faut-il voir Split et Incassable pour comprendre Glass ?

Le film de super-héros américano-chinois Glass du réalisateur M. Night Shyamalan fait suite à Unbreakable et Split.

Réalisé par M. Night Shyamalan, Glass fait partie d’une trilogie avec Unbreakable et Split. Le premier film, sorti en 2000, présente David Dunn, interprété par Bruce Willis, un gardien de sécurité qui découvre sa force surhumaine et une perception extrasensorielle unique qui révèle les actions sinistres de ceux qu’il touche.

Malgré le succès modéré d’Unbreakable au box-office, il a fallu attendre 2017 pour que Split voie le jour, présenté initialement comme un thriller non lié. Cependant, les dernières minutes du film révèlent qu’il se situe dans le même univers qu’Unbreakable. Bien que regarder les deux premiers films facilite la compréhension de Glass, ce n’est pas une nécessité absolue.

Glass est conçu pour fonctionner à la fois comme un film autonome et comme l’aboutissement d’une trilogie. Shyamalan intègre des éléments clés des deux précédents films, tels que des flashbacks sur l’histoire d’Elijah, des références au crash de train crucial dans la vie de David, et des explications sur les multiples personnalités de Kevin.

Cependant, ceux qui n’ont pas vu Unbreakable et Split manqueront beaucoup de petites implications, mais significatives, dans Glass. Ces détails n’empêchent pas de comprendre l’intrigue de Glass, mais peuvent entraîner une expérience émotionnelle moins percutante.

On en pense quoi ?

Avec Glass, M. Night Shyamalan offre une conclusion captivante à sa trilogie. Bien qu’il soit possible de la regarder sans avoir vu les deux précédents films, les spectateurs qui suivent l’ensemble de la série auront une expérience plus complète et enrichissante. Ce film démontre l’habileté de Shyamalan à tisser des liens subtils entre les films, créant un univers cohérent et captivant.