Pourquoi les critiques de Rebel Moon Partie 2 sont-elles si mauvaises ?

La deuxième partie de “Rebel Moon” réalisée par Zack Snyder est finalement disponible sur Netflix. Une sortie pourtant accueillie froidement par les critiques, lui valant un faible score sur Rotten Tomatoes. Ce film, troisième opus de Snyder sur la plateforme de streaming, est le fruit d’une collaboration fructueuse entre le réalisateur américain et Netflix. Malheureusement, comme son prédécesseur, “Rebel Moon 2” a reçu un accueil critique défavorable.

Une critique récurrente concerne le manque de développement des personnages. Malgré une première partie censée les introduire, le film ne parvient pas à approfondir suffisamment leur personnalité. “Enfant du Feu”, le premier opus, a introduit une équipe hétéroclite de guerriers aux compétences diverses, mais a échoué à les caractériser au-delà de leurs capacités de combat. Cette carence persiste dans “L’Entailleuse“, laissant les spectateurs sur leur faim.

Les critiques soulignent également la faiblesse du dialogue. Les films de Zack Snyder, connus pour leur grandiloquence, peinent souvent à saisir les micro-éléments qui rendent les films similaires si populaires. Les dialogues de “Rebel Moon” sont jugés trop génériques et dépourvus de spécificité.

Par ailleurs, le recours excessif aux ralentis, un élément stylistique caractéristique des films de Zack Snyder, a été critiqué. Le critique de Slashfilm qualifie le troisième acte de “Rebel Moon”, riche en action, de “moment le plus typique de la filmographie de Zack Snyder”, faisant référence à l’usage outrancier du ralenti.

Bien que le monde de “Rebel Moon” soit jugé intéressant, l’histoire semble manquer d’attrait. Les critiques reprochent au film de trop s’appuyer sur l’exposition, au détriment du développement des personnages. L’histoire semble également trop prévisible, tombant dans les pièges de nombreux clichés narratifs.

On en pense quoi ?

Malgré un univers riche et prometteur, “Rebel Moon – Partie Deux” déçoit par son manque de profondeur et de développement des personnages. Le film semble se perdre dans une surenchère d’action et d’exposition, au détriment de l’émotion et de l’attachement aux personnages. Zack Snyder, malgré sa vision ambitieuse et son talent indéniable, peine à trouver un équilibre entre spectacle visuel et profondeur narrative. Un écueil qui pourrait freiner l’expansion de cette franchise sur Netflix.