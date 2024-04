Justice League : Zack Snyder veut sortir ses films abandonnés

Après la sortie de son premier film Justice League avec la version "Snyder Cut", le réalisateur américain Zack Snyder dévoile ses intentions sur la manière dont il souhaiterait conclure ses suites annulées.

Tl;dr Zack Snyder envisage de terminer sa franchise Justice League dans un nouveau format.

Il pourrait réaliser Justice League 2 et Justice League 3 en animation.

Les suites prévues n’ont pas été finalisées et ne sont pas encore confirmées.

Une fin en animation serait plus facile à réaliser que des productions live-action.

Zack Snyder, vers une nouvelle forme pour Justice League ?

Le réalisateur Zack Snyder a récemment exprimé son désir de terminer sa franchise Justice League d’une manière différente, suite à la clôture officielle de son univers cinématographique d’origine. L’année 2021 a été marquée par la diffusion de la version originale du film de l’équipe du réalisateur, intitulé Zack Snyder’s Justice League.

Un avenir en animation pour Justice League ?

Interrogé par le magazine Empire sur sa volonté de réaliser Justice League 2 et Justice League 3 en animation, s’il en avait la possibilité, Zack Snyder a déclaré :

Oui, absolument. Ce serait amusant. Ce serait cool.

Bien qu’il ne semble pas que Zack Snyder soit actuellement en train de pousser pour plus de contenu DC, étant occupé avec sa nouvelle franchise Rebel Moon, le créateur a toujours affiché son intérêt pour l’histoire de l’univers DCEU qu’il n’a jamais pu terminer.

Les plans initiaux pour Justice League 2 et Justice League 3

Si les plans pour Justice League 2 et Justice League 3 avaient été prévus, tout n’était pas finalisé, ces suites n’ayant pas été officiellement approuvées lorsque Zack Snyder travaillait initialement au sein de l’univers DCEU.

Justice League 2 aurait mis l’accent sur les héros face à Lex Luthor et sa bande de méchants avant que Darkseid ne fasse assassiner Lois Lane. Cette mort aurait conduit à la corruption de Superman par l’Equation Anti-Vie et aurait préparé le terrain pour le futur cauchemardesque.

Quant à Justice League 3, elle aurait principalement porté sur cette timeline cauchemardesque, permettant à Snyder d’explorer le sombre futur que les héros devraient affronter, avec un Superman retourné contre l’humanité par Darkseid.

L’avenir incertain de Justice League

Avec l’arrivée de l’univers DC de James Gunn, il est peu probable que l’histoire de la Justice League de Zack Snyder soit achevée dans un avenir proche. Cependant, l’idée de la terminer en animation semble plus réalisable que des productions live-action. Actuellement, l’univers de la Justice League de Zack Snyder reste terminé et achevé, le public pouvant redécouvrir ses films DC en Blu-ray/DVD et en streaming sur Max.