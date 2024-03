Creed 4 a déjà la recette parfaite pour imiter une brillante suite de Rocky

Le prochain volet de la franchise Rocky, Creed 4, a l'opportunité de refléter idéalement l'un des développements majeurs de Rocky 4.

La franchise Rocky continue de vibrer avec l’annonce du développement de Creed 4. Ce nouvel opus pourrait parfaitement refléter l’un des développements les plus significatifs de Rocky 4.

Après le succès de Creed III, deuxième film le plus rentable de la série Rocky, Warner Bros. Discovery a décidé de commander une suite. Michael B. Jordan, qui a brillamment réalisé le troisième film, fera probablement son retour en tant qu’Adonis Creed et sera à la réalisation du projet.

Si l’histoire et le casting de Creed 4 demeurent encore un mystère, le film offre l’opportunité de renouveler la franchise en s’éloignant des États-Unis. En repensant à Rocky 4, le film pourrait faire écho à l’intrigue de 1985 et se dérouler en partie au Mexique, tout en rendant hommage à la série Rocky.

Un tel changement de lieu serait une véritable bouffée d’air frais pour la populaire série de films et permettrait à l’histoire de s’épanouir au-delà des frontières de Los Angeles. De plus, un voyage au Mexique serait sans aucun doute un hommage à Rocky 4, permettant à l’histoire de boucler la boucle.

Adonis Creed et Felix “El Guerrero” Chavez pourraient tous deux bénéficier du déplacement de l’intrigue de Los Angeles au Mexique. Comme on l’a vu dans Creed, Adonis avait l’habitude de se faufiler à Tijuana, au Mexique, pour affronter des boxeurs professionnels. Pendant ce temps, Felix, un boxeur mexicain champion du monde introduit dans Creed III, pourrait également voir son histoire se développer.

On en pense quoi ?

Cette nouvelle direction que semble prendre Creed 4 est prometteuse. En plus d’apporter un vent de fraîcheur à la franchise, elle offre l’opportunité d’explorer de nouvelles facettes des personnages et de leur univers. Avec Michael B. Jordan à la barre, on peut s’attendre à un film bien réalisé qui saura honorer l’héritage de la franchise Rocky tout en y apportant sa touche personnelle.