Pourquoi Voldemort n’a-t-il pas utilisé Avada Kedavra contre Severus Rogue dans Harry Potter ?

Dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2, le terrible mage noir Voldemort décide d'éliminer Severus Rogue en utilisant son serpent Nagini.

Dans le dernier opus de la saga Harry Potter, Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2, un événement marquant a laissé beaucoup de fans perplexes : pourquoi Voldemort a-t-il choisi de tuer Severus Rogue avec son serpent Nagini plutôt que d’utiliser son sortilège de prédilection, Avada Kedavra ?

Le personnage de Severus Rogue, longtemps considéré comme un antagoniste, a révélé ses véritables loyautés dans les derniers instants de sa vie. En réalité, Snape a toujours été du côté du bien, œuvrant pour la protection de Harry Potter et infiltrant les rangs des Mangemorts à la demande de Dumbledore.

Voldemort a toujours cru que la baguette de Sureau lui appartenait par l’intermédiaire de Severus Rogue, qu’il pensait être son maître légitime après avoir tué Dumbledore. Cependant, il ne pouvait pas utiliser Avada Kedavra avec cette baguette pour tuer son maître présumé. Il a donc ordonné à Nagini de tuer Severus Rogue, espérant que l’allégeance de la baguette se transférerait à lui. Mais en réalité, la baguette de Sureau appartenait à Draco Malfoy, qui avait désarmé Dumbledore dans la tour d’astronomie.

Jusqu’à sa mort, Severus Rogue a joué un double jeu impeccable. Il était l’un des serviteurs les plus fidèles de Voldemort. Le choix de Voldemort de faire tuer Severus Rogue par Nagini pourrait suggérer qu’il espérait secrètement que Severus Rogue surviverait à l’attaque. En effet, Voldemort ne voulait peut-être pas tuer l’un de ses Mangemorts les plus fidèles.

On en pense quoi ?

La mort de Severus Rogue, bien que tragique, dévoile la complexité et la profondeur de son personnage. Elle illustre également l’aveuglement de Voldemort, qui n’a jamais soupçonné la véritable loyauté de Severus Rogue. Cette scène souligne l’ironie et la tragédie de la saga : la mort de Severus Rogue, basée sur une erreur de Voldemort, a finalement conduit à la chute de ce dernier. La saga Harry Potter nous rappelle ainsi que les apparences peuvent être trompeuses et que la loyauté et le courage peuvent prendre des formes inattendues.