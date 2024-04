JK Rowling critique Daniel Radcliffe et Emma Watson pour leur soutien aux droits transgenres

L'auteure de Harry Potter, J.K. Rowling, critique sévèrement Daniel Radcliffe et Emma Watson pour leur soutien aux droits des personnes transgenres, sous-entendant qu'elle ne leur pardonnera jamais. Quelle sera la réaction des deux acteurs ?

Tl;dr J.K. Rowling critique Daniel Radcliffe et Emma Watson pour leur soutien aux droits des transgenres.

Rowling a fait des commentaires controversés sur le mouvement des droits des transgenres.

Radcliffe et Watson ont exprimé leur soutien pour les droits des transgenres, contrairement à Rowling.

Rowling suggère qu’elle ne pardonnera jamais à Radcliffe et Watson pour leur position.

Rowling en désaccord avec Radcliffe et Watson

L’auteure de Harry Potter, J.K. Rowling, a vivement critiqué Daniel Radcliffe et Emma Watson pour leur soutien aux droits des transgenres. Contrairement à Rowling, qui a suscité la controverse avec ses commentaires sur les personnes transgenres et sa critique du mouvement des droits des transgenres, Radcliffe et Watson ont tous deux exprimé leur soutien pour ces droits.

Récemment, sur Twitter, Rowling a continué à faire des commentaires controversés sur le mouvement des droits des transgenres, critiquant cette fois-ci Radcliffe et Watson pour leur soutien, et suggérant qu’elle ne leur pardonnera jamais.

Le point de vue de Rowling sur les droits des transgenres

J.K. Rowling a été critiquée ces dernières années pour son militantisme sur les réseaux sociaux contre certains éléments du mouvement des droits des transgenres. Elle a d’abord été critiquée en 2020 pour un tweet controversé dans lequel elle ridiculisait un article pour avoir utilisé le terme “personnes qui menstruent“, suggérant que les droits des femmes seraient menacés si le concept de sexe biologique était remis en question.

La réaction de Radcliffe et Watson

Plusieurs membres du casting de Harry Potter, dont Radcliffe et Watson, se sont exprimés contre les vues de Rowling sur les droits des transgenres. Radcliffe, fervent partisan de The Trevor Project, a répondu aux tweets de Rowling en écrivant : “Les femmes transgenres sont des femmes…“. Watson a également exprimé son désaccord avec Rowling, tweetant : “Les personnes trans sont qui elles disent être…“.