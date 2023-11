Dead Boy Detectives, un spin-off qui se déroule dans l’univers de The Sandman

Netflix récupère le spin-off Dead Boy Detectives de la série télévisée The Sandman qui avait été commandé par HBO.

Développé par Steve Yockey, qui a écrit le premier épisode (produit et réalisé par Lee Toland Krieger) et assure le rôle de showrunner aux côtés de Beth Schwartz, Dead Boy Detectives suit Edwin Payne et Charles Rowland, les “cerveaux” et les “muscles” de l’agence Dead Boy Detectives. Adolescents nés à des décennies d’intervalle et qui ne se retrouvent que dans la mort, Edwin et Charles sont à la fois meilleurs amis et fantômes… qui résolvent des mystères. Ils sont prêts à tout pour rester ensemble, y compris à échapper à des sorcières maléfiques, à l’enfer et à la mort elle-même. Avec l’aide d’une voyante nommée Crystal et de son ami Niko, ils parviennent à élucider certaines des affaires paranormales les plus mystifiantes du monde des mortels.

Un teaser pour Dead Boy Detectives

Composé de huit épisodes, Dead Boy Detectives sera diffusé dès l’année prochaine en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix. Le casting est composé de George Rexstrew (Edwin Payne), Jayden Revri (Charles Rowland), Kassius Nelson (Crystal Palace), Briana Cuoco (Jenny la bouchère), Ruth Connell (l’infirmière de nuit), Yuyu Kitamura (Niko), Jenn Lyon (Esther), Lukas Gage (Thomas The Cat King), Michael Beach (Tragic Mick), Joshua Colley (Monty), Lindsey Gort (Maxine), Caitlin Reilly (Lily), Max Jenkins (Kingham) et David Iacono (David le démon).

Greg Berlanti, Yockey, Schwartz, Jeremy Carver, Sarah Schechter, Leigh London Redman et Neil Gaiman sont les producteurs exécutifs du spin-off Dead Boy Detectives de Berlanti Productions et Warner Bros Television.