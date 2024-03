La saison 2 de The Sandman doit offrir un rôle plus important à ce personnage préféré des fans de la BD

Un personnage très apprécié dans les bandes dessinées et la série télévisée mérite d'avoir un rôle plus important dans la deuxième saison de The Sandman.

Un personnage favori des fans mérite plus de projecteurs dans la saison 2 de The Sandman

Si vous êtes un fan de The Sandman, que ce soit des bandes dessinées ou de la série télévisée, vous connaissez certainement le personnage de Hob Gadling, interprété par Ferdinand Kingsley. Gadling, un humain qui a défié la mort au XIVème siècle, est devenu un favori du public, et pas seulement pour son charme irrésistible. Sa trajectoire dans la saison 1 de The Sandman suit fidèlement celle de sa première apparition dans le comic “Men of Good Fortune”.

Pourquoi Hob Gadling doit avoir un rôle plus grand dans la saison 2

Le parcours de Hob Gadling, qui a traversé les épreuves d’une vie immortelle, l’a établi comme une figure importante pour Dream. Cependant, la saison 2 pourrait aller plus loin. Le personnage de Hob Gadling pourrait être utilisé pour aider d’autres personnages à travers son expérience et sa patience. Sa capacité à comprendre et à se mettre à la place des autres pourrait lui permettre de jouer un rôle essentiel dans les arcs de plusieurs personnages dans la saison 2.

Il pourrait par exemple aider Lucifer Morningstar, interprétée par Gwendoline Christie, dont l’arc de personnage tourne autour de la reconquête de son identité. Hob Gadling pourrait également aider Destruction, une fois qu’il sera retrouvé, à renouer avec les Endless. Enfin, Hob Gadling pourrait avoir une connexion plus profonde avec Death, interprétée par Kirby Howell-Baptiste, car ils partagent l’objectif d’aider Dream à réaliser sa valeur en dehors de son rôle d’Endless.

En tant qu’ami de Dream, Hob Gadling pourrait l’aider à faire face à ses tendances autodestructrices et à ceux qui orchestrent sa chute. Cela pourrait non seulement éviter certains conflits dans l’intrigue, mais aussi forcer Dream à reconsidérer son image de lui-même en tant que figure tragique. Le désir de Hob Gadling de se battre pour Dream pourrait l’amener à réaliser combien il est important pour ceux qui l’entourent, en dehors de sa fonction de Roi des Rêves.