Tout ce que vous devez savoir sur la 27ème saison de South Park : renouvellement, casting et plus encore

La saison 27 de South Park est en préparation, mais Matt Stone et Trey Parker restent très discrets sur les détails de l'intrigue et une éventuelle date de sortie. Quels secrets pourraient-ils nous réserver ?

South Park : saison 27 en préparation

Les fans de South Park seront ravis d’apprendre que la saison 27 a été confirmée. Cependant, les détails concernant l’intrigue restent un mystère, même pour les créateurs Trey Parker et Matt Stone. Grâce à leur calendrier de production rapide, ils sont souvent les derniers à savoir ce qui va se passer dans les nouvelles saisons de South Park.

Une série qui continue de surprendre

Depuis ses débuts en 1997, South Park a acquis une notoriété pour sa satire mordante et ses blagues controversées, entraînant parfois des réactions internationales. La saison 26 n’a pas fait exception, avec Parker et Stone critiquant tout, de Vladimir Poutine à la guerre en Ukraine, en passant par ChatGPT et le mouvement MAGA. On peut s’attendre à ce que la saison 27 suive le même chemin, en proposant une série de parodies du monde réel.

Renouvellement confirmé

South Park a été renouvelé pour une 27e saison, ainsi que pour plusieurs autres jusqu’à la saison 30. Cette confirmation est intervenue en 2021 dans le cadre d’une annonce plus large concernant de nouveaux contenus South Park en partenariat avec Paramount+. Malheureusement, l’annonce du renouvellement n’a pas été accompagnée d’un calendrier de sortie, mais on peut s’attendre à ce que la nouvelle saison arrive avant la fin de 2024.

Le casting original de retour

Contrairement à son contenu, le casting de la saison 27 de South Park est facile à prévoir. Depuis sa première en 1997, les personnages de South Park ont principalement été interprétés par Matt Stone et Trey Parker eux-mêmes, et cela ne devrait pas changer pour la saison 27.