The Gentlemen, film vs série : Les transformations majeures apportées par Guy Ritchie à son propre récit

Bien que "The Gentlemen" sur Netflix présente une narration autonome, il intègre discrètement des références et des clins d'œil à l'original de Guy Ritchie. Quels sont ces éléments subtils que vous avez peut-être manqués ?

Tl;dr The Gentlemen sur Netflix reprend des éléments du film original de Guy Ritchie.

La série fait plusieurs références et clins d’œil au film de 2019.

Elle présente des scénarios originaux, mais reste imprévisible et divertissante.

Les deux œuvres utilisent la boxe comme dispositif narratif.

Un clin d’œil subtil au film original

L’adaptation par Netflix de The Gentlemen bien que présentant son propre scénario indépendant, fait plusieurs références subtiles au film original de Guy Ritchie. Pour les téléspectateurs qui n’ont pas vu le film original, la série offre des intrigues faciles à comprendre et à apprécier. Toutefois, elle laisse entrevoir plusieurs clins d’œil et références au film de 2019, confirmant ainsi que la série et le film se déroulent dans le même univers.

Un rythme captivant et des éléments familiers

Contrairement au film original de The Gentlemen, qui commence par un bain de sang et une intensité dramatique, la série Netflix prend le temps de construire ses moments clés. Cependant, une fois qu’elle prend son rythme, elle offre tout ce à quoi on pourrait s’attendre d’un film ou d’une série de Guy Ritchie, allant de scènes montées rapidement à des actions réalistes et palpitantes, de répliques mémorables à des rebondissements bien pensés.

Des similitudes thématiques

En dépit de toutes les caractéristiques communes aux œuvres de Guy Ritchie et des clins d’œil au film original, The Gentlemen sur Netflix reste imprévisible et divertissant tout au long de sa durée. Le film et la série dépeignent des entreprises secrètes sur des terres aristocratiques, des bras droits qui protègent les intérêts de leurs patrons et l’utilisation de la boxe comme dispositif narratif.