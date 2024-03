Saison 2 de The Gentlemen : aura-t-elle lieu ?

La série dérivée de Guy Ritchie, The Gentlemen, a fait sa première sur Netflix en mars 2024. Cette comédie dramatique au ton décalé aura-t-elle droit à une deuxième saison ?

Tl;dr La série “The Gentlemen” pourrait avoir une deuxième saison sur Netflix.

La série est bien accueillie par les critiques et le public.

Le retour de l’acteur Theo James et d’autres membres du casting est attendu.

La deuxième saison pourrait suivre le développement du personnage d’Eddie Halstead.

Une éventuelle deuxième saison pour “The Gentlemen”

En mars 2024, Netflix a dévoilé une nouvelle série signée Guy Ritchie, “The Gentlemen“. Connue pour son style d’action teinté d’humour, cette série est un spin-off du film à succès de 2019 du même nom. Elle met en scène Eddie Halstead, interprété par Theo James, qui hérite d’un vaste domaine familial, pour découvrir qu’il fait partie d’un réseau de culture de marijuana dirigé par un baron du crime.

Un accueil positif

Les premières réactions critiques ont été généralement positives, comparant la série à une version plus légère de l’expérience habituellement offerte par les films de Guy Ritchie. Le casting talentueux de “The Gentlemen” est sans doute l’un de ses meilleurs atouts. Les personnages, vibrants de vie, captivent l’attention des spectateurs. Cependant, l’avenir de la série reste incertain. Malgré les bonnes critiques, Netflix attendra d’évaluer l’engagement à long terme des spectateurs avant de décider de renouveler la série.

Un casting qui pourrait revenir

La majorité des personnages de “The Gentlemen” survivent à la première saison et pourraient donc revenir pour une deuxième. Theo James devrait reprendre son rôle d’Eddie Halstead, tout comme Kaya Scodelario dans le rôle de Susie Glass. D’autres acteurs tels que Daniel Ings, Joely Richardson, Vinnie Jones, Ray Winstone et Giancarlo Esposito pourraient également faire leur retour.

Qu’attendre de la deuxième saison ?

La première saison de “The Gentlemen” a laissé la porte ouverte à une éventuelle suite. La deuxième saison pourrait mettre en scène une lutte de pouvoir intense alors que Bobby continue d’étendre son empire de la drogue. L’arc narratif d’Eddie, de réticent gangster à véritable exécuteur, devrait être poursuivi, le personnage devenant de plus en plus impitoyable sous l’influence du crime.