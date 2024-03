Netflix : la prochaine adaptation live-action d’un anime déjà en vue !

Suite au succès de l'adaptation en live-action de One Piece et Avatar : Le Dernier Maître de l'Air, Netflix devrait s'attaquer à un autre anime parfait pour ce format. Quel pourrait-il être selon vous ?

Tl;dr Netflix peut adapter l’anime Lupin The Third pour occidentaux.

Lupin The Third est parfait pour l’adaptation grâce à son caractère universel et ses aventures captivantes.

L’univers de Lupin The Third regorge d’intrigues et de trésors secrets, créant un cadre attrayant pour l’adaptation.

Adopter Lupin The Third pour les publics occidentaux serait un processus simple, tout en conservant les caractéristiques principales qui ont rendu Lupin et son équipe si captivants pendant des décennies.

La prochaine adaptation de Netflix doit être Lupin The Third

Après le succès de l’adaptation de One Piece et Avatar : Le Dernier Maître de l’Air en prises de vue réelles, Netflix a trouvé son prochain défi parfait : Lupin The Third. Connu pour ses adaptations occidentales d’animes populaires, Netflix a su cultiver au fil des années un catalogue solide de titres d’anime.

Un choix judicieux pour une adaptation

Malgré les échecs de certaines adaptations comme Cowboy Bebop et Death Note, Netflix ne doit pas négliger la mine d’or que représente Lupin The Third. Ce dernier pourrait offrir à Netflix l’opportunité de combiner l’énergie excitante de l’adaptation d’une propriété bien-aimée avec leur désir manifeste de produire une série d’aventures faisant le tour du monde.

Lupin The Third, grâce à une prémisse centrale et des personnages qui permettent de nombreuses aventures amusantes, serait un anime idéal pour adapter en prise de vue réelle pour les publics occidentaux. Le maître voleur Lupin, incarnation du charme et de l’ingéniosité, voyage partout dans le monde pour relever des défis impossibles, ajoutant un sens inhérent de plaisir et d’excitation aux histoires.

Un univers riche en couleurs

L’univers de Lupin The Third est rempli d’intrigues et de trésors secrets. Lupin, toujours charmant et sympathique par comparaison, est constamment confronté à d’autres criminels. Son monde offre une myriade de lieux vastes et colorés, parfaits pour de grands moments cinématographiques, mettant en valeur les techniques et technologies que Lupin peut utiliser dans ses aventures.

Lupin The Third combine les éléments de voyage autour du monde de James Bond avec le sens de plaisir décalé que l’on trouve dans One Piece. Les aventures de Lupin seraient enrichies par l’un des meilleurs castings de soutien de l’anime.

Une multitude d’options de narration pour Netflix

Lupin The Third pourrait être une adaptation idéale pour les publics occidentaux, présentant une version colorée du monde réel qui offre des possibilités et des aventures illimitées. La flexibilité et la portée de Lupin The Third en tant que franchise donneraient à tout créatif une occasion parfaite de jouer avec les personnages dans toutes sortes de tonalités et de genres.