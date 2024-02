“Avatar: Le Dernier Maître de l’Air” en live-action surpasse “One Piece” sur Netflix dès sa sortie

Le remake en live-action d'Avatar: Le Dernier Maître de l'Air par Netflix obtient des scores encore plus élevés que l'adaptation de One Piece sur la même plateforme. Quelle sera la prochaine adaptation à battre des records sur Netflix ?

Tl;dr Le remake en live-action d’Avatar : Le Dernier Maître de l’Air domine Netflix.

Il a surpassé l’adaptation de One Piece en termes d’audience.

La série respecte largement le matériel source, malgré des critiques.

Une deuxième saison est envisagée au vu du succès.

Netflix : Avatar, Le Dernier Maître de l’Air en tête des visionnages

Le remake en live-action d’Avatar : Le Dernier Maître de l’Air a fait une entrée fracassante sur Netflix, surpassant même les chiffres de l’adaptation de One Piece. Suivant les péripéties d’Aang dans sa quête pour maîtriser les quatre éléments, la nouvelle série a reçu un accueil mitigé, saluée pour sa fidélité à l’original, mais critiquée pour ne pas égaler sa source.

Des chiffres records pour le lancement

Netflix a annoncé que son adaptation d’Avatar : Le Dernier Maître de l’Air a atteint la première place du Top 10 des séries télévisées pour la semaine du 19 au 25 février 2024. La série, sortie le jeudi 22 février, a enregistré 153,4 millions d’heures de visionnage parmi 21,2 millions de téléspectateurs. Ces chiffres dépassent ceux de l’adaptation de One Piece qui, dans la même période, totalisait 140,1 millions d’heures pour 18,5 millions de téléspectateurs.

Une saison 2 en perspective ?

Compte tenu du succès de la première semaine, il ne serait pas surprenant que la saison 2 d’Avatar : Le Dernier Maître de l’Air soit bientôt annoncée. One Piece a été renouvelé pour une deuxième saison seulement deux semaines après son lancement, il est donc possible que la nouvelle série live-action bénéficie d’un traitement similaire.

Un succès malgré les critiques

Malgré son accueil mitigé par la critique et le public, il est peu probable que ses performances déclinent. En effet, puisqu’elle surpasse déjà One Piece, il semble que Avatar : Le Dernier Maître de l’Air pourrait obtenir une adaptation complète en live-action, introduisant de nombreux personnages et moments familiers dans le nouvel univers qu’elle crée.