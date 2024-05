Pourquoi Waylon Smithers est-il noir dans la première saison des Simpson ?

La transformation de Waylon Smithers soulève des questions intrigantes sur les évolutions de représentation dans la culture populaire.

Tl;dr Waylon Smithers était initialement présenté comme noir dans Les Simpson.

Il a été conçu comme un personnage noir et homosexuel.

L’apparence de Waylon Smithers a été modifiée pour éviter de reproduire des stéréotypes raciaux.

D’autres personnages animés ont également évolué au fil du temps.

Le mystère de la première apparition de Waylon Smithers

Waylon Smithers, personnage emblématique de la série Les Simpsons, a surpris de nombreux fans lors de sa première apparition. En effet, contrairement à l’image que l’on a aujourd’hui de Waylon Smithers, son personnage était initialement présenté avec une peau noire et des cheveux bleus. Un changement notable pour un personnage qui est devenu l’un des plus populaires de la série.

Un personnage aux multiples facettes

Waylon Smithers, doublé par Harry Shearer, est le fidèle assistant de Mr. Burns. Il est connu pour son dévouement sans faille envers son patron milliardaire. De plus, il a été révélé que Smithers est homosexuel, avec une attirance particulière pour Burns. Selon Jay Kogen, producteur exécutif de la série, Waylon Smithers aurait été initialement conçu comme “gay et noir”. Il a expliqué : “Nous avons pensé que c’était trop, alors nous l’avons juste gardé gay.”

Le changement d’apparence de Waylon Smithers

Le premier épisode dans lequel Waylon Smithers apparaît avec sa couleur de peau jaune et des cheveux gris est “There’s No Disgrace Like Home”, le quatrième épisode de la saison 1. Matt Groening, créateur de la série, a plus tard déclaré à TMZ que le Smithers noir dans “Homer’s Odyssey” était “une erreur” mais que les producteurs n’avaient pas assez d’argent à l’époque pour la corriger. David Silverman, directeur de longue date de la série, a affirmé que Smithers était toujours censé être “le sycophante blanc de Mr. Burns”. Les producteurs ont finalement décidé qu’il serait malvenu d’avoir un personnage noir soumis à un homme blanc riche.

Des évolutions notables dans le monde de l’animation

Waylon Smithers n’est pas le seul personnage animé à avoir évolué au fil du temps. Mickey Mouse, par exemple, a connu une évolution similaire. Dans sa première apparition dans Steamboat Willie, il était en noir et blanc, mais il a ensuite été remplacé par un visage de couleur claire et un pantalon rouge. De même, la série South Park a connu de grands changements malgré son style d’animation rudimentaire.