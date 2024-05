Special Ops: Lioness renouvelée pour une saison 2 sur Paramount+

La plateforme de streaming Paramount+ commande une deuxième saison pour la série télévisée Special Ops: Lioness avec Zoe Saldaña, Nicole Kidman et Morgan Freeman.

Tl;dr Special Ops: Lioness est renouvelée et renommée en Lioness.

La série met en scène Zoe Saldaña, Nicole Kidman et Morgan Freeman.

La fin de la saison 1 ouvre de nouvelles intrigues pour la saison 2.

Special Ops: Lioness a battu des records d’audience sur Paramount+.

Un nouveau nom et une deuxième saison pour le thriller d’espionnage de Paramount+

Special Ops: Lioness, un thriller d’espionnage créé par Taylor Sheridan de Yellowstone, a été renouvelé par Paramount+. Cette série, qui a fait ses débuts en juillet 2023, change de titre et devient simplement Lioness. Inspirée d’un véritable programme de la CIA, l’histoire suit l’évolution de Cruz Manuelos, une jeune marine recrutée pour intégrer l’équipe d’intervention Lioness de la CIA, chargée de démanteler une organisation terroriste de l’intérieur.

'Lioness' Renewed For Second Season By Paramount+ https://t.co/f10DNSIEaS — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 9, 2024

Jeff Grossman, vice-président exécutif en charge de la programmation chez Paramount+, a déclaré :

Notre audience a unanimement soutenu l’histoire captivante et mondiale de Lioness, ainsi que les performances exceptionnelles de Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira et Nicole Kidman. Nous sommes impatients de voir se poursuivre le suspense et l’action à couper le souffle que Taylor Sheridan et l’équipe incroyablement talentueuse de Lioness vont nous offrir tout au long de la deuxième saison.

Un casting étoilé pour une série à succès

Lioness met en vedette des acteurs de renom tels que Zoe Saldaña, connue pour ses rôles dans Avatar et Guardians of the Galaxy, ainsi que Laysla De Oliveira, Nicole Kidman, Morgan Freeman et Michael Kelly, ancien membre de la distribution de House of Cards. La série a été un succès relatif pour Paramount+, qui a affirmé que la série a battu des records d’audience, en particulier lors de sa première mondiale dans les premières 24 heures, et qu’elle a continué à bien se comporter sur les graphiques de streaming de Nielsen.

Des rebondissements en perspective pour la saison 2

La fin de la première saison de Lioness offre une certaine résolution pour les personnages, mais ouvre également la voie à de nouvelles intrigues pour la saison 2. Par exemple, nous pourrions en apprendre davantage sur la relation que Kaitlyn Meade entretient avec son mari, offrant à Kidman une plus grande visibilité. En outre, le personnage de Cruz, qui a dû faire face aux conséquences de ses actions, pourrait décider de quitter le programme Lioness, apportant ainsi un nouveau tournant à l’intrigue.