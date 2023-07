Special Ops : Lioness, la nouvelle série d’action de Taylor Sheridan

Zoe Saldaña sera l'une des vedettes de Special Ops : Lioness pour Paramount+.

Réalisé par Taylor Sheridan et inspiré d’un programme militaire américain officiel, Special Ops : Lioness relate les aventures de Joe, qui tente de trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle en tant que fer de lance de la CIA dans la guerre contre le terrorisme. Kaitlyn Meade et Donald Westfield sont chargés de superviser le programme Lioness. Cruz, un Marine Raider agressif, est chargé d’opérer sous couverture aux côtés de Joe parmi les puissants du terrorisme d’État, dans le cadre des efforts déployés par la CIA pour déjouer le prochain 11 septembre.

Un trailer pour Special Ops : Lioness

Special Ops : Lioness sera disponible le 23 juillet prochain en exclusivité sur la plateforme de streaming Paramount+. Outre Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Michael Kelly, Laysla De Oliveira et Morgan Freeman, le casting de la série télévisée est également composée de Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Stephanie Nur et Hannah Love Lanier.

Special Ops : Lioness est produit par Taylor Sheridan, David C. Glasser, Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Wagner, Geyer Kosinski, Michael Malone et John Hillcoat avec l’aide de MTV Entertainment Studios et 101 Studios.