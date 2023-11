The Gentlemen de Guy Ritchie est adapté en série pour Netflix

Le réalisateur britannique Guy Ritchie relance The Gentlemen avec une série télévisée.

Prévue pour 2024 sur la plateforme de streaming Netflix, la série télévisée The Gentlemen, basée sur le film du même nom, suivra Eddie Horniman, le nouveau duc de Halstead, qui a hérité du vaste domaine de son père aristocrate anglais, avant de découvrir qu’il est situé au-dessus de la plus grande ferme de mauvaises herbes d’Europe, qui appartient au légendaire Mickey Pearson. Tout tourne autour de l’argent ancien, de l’argent nouveau et de “Montre-moi l’argent”.

Guy Ritchie refait The Gentlemen en série

Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes, King Arthur : Legend of the Sword, Operation Fortune : Ruse de Guerre) a réalisé les deux premiers épisodes de The Gentlemen pour le petit écran et en assure la production exécutive aux côtés de Matthew Read, Marn Davies et Ivan Atkinson, ainsi que Marc Helwig pour Miramax TV, ainsi que Will Gould et Frith Tiplady pour Moonage Pictures. La production de la série de Netflix est assurée par Hugh Warren. Matthew Read et Guy Ritchie sont également coscénaristes.

The Gentlemen sur Netflix présente son casting

Le casting de The Gentlemen est composé de Theo James (Eddie Horniman), Vinnie Jones, Joely Richardson, Kaya Scodelario, Daniel Ings, Giancarlo Esposito, Peter Serafinowicz, Max Beesley (Henry Collins), Harry Goodwins (Jack) et Ruby Sear (Gabrielle).