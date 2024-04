The Ministry of Ungentlemanly Warfare poursuit l’étrange cycle des films de Guy Ritchie

Guy Ritchie, un des réalistes britanniques les plus célèbres de ces dernières décennies, a surpris tout le monde en suivant un schéma particulier pour ses derniers films.

Tl;dr Guy Ritchie est un réalisateur britannique à succès.

Il n’a pas sorti de film dans les cinémas britanniques depuis 2019.

Les raisons sont principalement liées à l’essor du streaming.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare ne sortira pas non plus dans les cinémas britanniques.

Guy Ritchie, l’un des réalisateurs britanniques les plus prospères de ces dernières décennies, surprend avec une séquence de quatre films qui ne semble pas vouloir s’arrêter. Son dernier film, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, une épopée de la Seconde Guerre mondiale avec Henry Cavill, est une adaptation irrévérencieuse d’une histoire vraie.

Un style distinctif

Depuis ses débuts en 1998 avec Lock, Stock, and Two Smoking Barrels, Guy Ritchie a su se démarquer grâce à un style distinctif. Narration non-linéaire, récits centrés sur Londres et comédie noire pour adultes, ses films tels que Lock, Stock, Snatch et récemment The Gentlemen sont facilement identifiables.

Un réalisateur britannique absent des cinémas britanniques

Malgré une forte association avec les films de gangsters britanniques, Guy Ritchie n’a pas sorti de film dans les cinémas britanniques depuis The Gentlemen en 2019. Des films tels que Wrath of Man, Operation Fortune et The Covenant ont tous eu une sortie en salle aux États-Unis et dans certains territoires internationaux, mais n’ont pas été projetés dans les cinémas britanniques, et cela sera également le cas pour The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Un choix stratégique ?

À première vue, on pourrait penser que Guy Ritchie a délibérément snobé les cinémas britanniques. Mais en réalité, cela s’explique par des raisons juridiques complexes, principalement liées à l’essor du streaming en tant que plateforme légitime. Par exemple, pour Wrath of Man, la société de divertissement Lionsgate a modifié ses plans de sortie en raison de l’incertitude liée à la crise du COVID-19, permettant à Amazon Prime Video d’acquérir les droits de distribution au Royaume-Uni.