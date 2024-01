The Ministry of Ungentlemanly Warfare : Alan Ritchson et Henry Cavill unissent leurs forces pour éliminer des nazis

Un premier aperçu de The Ministry of Ungentlemanly Warfare, une comédie d'action sur la Seconde Guerre Mondiale, réalisée par Guy Ritchie.

La bande-annonce de The Ministry of Ungentlemanly Warfare est dévoilée

Basé sur des dossiers récemment déclassifiés du ministère britannique en charge de la guerre et inspiré d’événements réels, The Ministry of Ungentlemanly Warfare est une comédie d’action qui raconte l’histoire de la toute première organisation de forces spéciales créée pendant la Seconde Guerre mondiale par Winston Churchill, alors Premier ministre du Royaume-Uni, et un petit groupe de responsables militaires, dont l’auteur Ian Fleming. Cette unité de combat ultrasecrète, composée d’une équipe hétéroclite de voyous et de francs-tireurs, entreprend une mission audacieuse contre les nazis en utilisant des techniques de combat tout à fait non conventionnelles et tout à fait “non gentleman”. En fin de compte, leur approche audacieuse a changé le cours de la guerre et a jeté les bases du service de sécurité britannique (SAS) et de la guerre moderne des opérations secrètes.

Un casting étoilé pour un film prometteur

Le casting de The Ministry of Ungentlemanly Warfare inclut des noms comme Alan Ritchson, Henry Cavill, Alex Pettyfer, Cary Elwes et Eiza González. La bande-annonce, rythmée par la musique “Another One Bites the Dust” de Queen, annonce des enjeux énormes pour l’Angleterre face à la menace du régime nazi. Les combats terrestres et maritimes présentés dans cette bande-annonce explosive donnent un avant-goût de ce qui attend les spectateurs de The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Un film de guerre pas comme les autres

De ce qu’on peut voir dans la bande-annonce, The Ministry of Ungentlemanly Warfare ne sera pas un drame de la Seconde Guerre Mondiale typique. Le film, riche en coupures nettes et en dialogues acérés, semble être un effort hautement stylisé. La manière dont l’équipe principale travaille ensemble pour éliminer les nazis, les batailles qui se déroulent au rythme de la musique et les graphiques de carte bien animés qui prévoient les attaques à venir sont autant d’éléments qui promettent un spectacle captivant.

Un film bien positionné pour le succès

Produit par le célèbre producteur Jerry Bruckheimer, connu pour des blockbusters tels que Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar, Bad Boys for Life et le très réussi Top Gun : Maverick de 2022, The Ministry of Ungentlemanly Warfare semble bien parti pour connaître un grand succès lors de sa sortie en salles le 19 avril.