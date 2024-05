Tom Felton, star de Harry Potter, en vedette dans un nouveau film d’action SF

Tom Felton, alias Drago Malefoy dans Harry Potter, jouera dans le film d'action et de science-fiction, Altered. Voici ce que l'on sait.

Tl;dr Tom Felton, connu pour son rôle dans Harry Potter, jouera dans le film d’action et de science-fiction Altered.

Felton interprétera Leon, un personnage luttant pour la justice dans une société fracturée par la génétique.

Malgré une carrière réussie, Felton n’a pas encore trouvé de rôle majeur après Harry Potter.

Le film Altered, réalisé par Timo Vuorensola, est prévu pour 2025 et sera présenté au Festival de Cannes.

Tom Felton, de Harry Potter à Altered

Tom Felton, l’acteur britannique connu pour son interprétation de Drago Malefoy, l’ennemi de Harry Potter, s’apprête à jouer dans un nouveau film d’action et de science-fiction, Altered. Felton, originaire de Surrey, a joué dans les huit films de la franchise Harry Potter entre 2001 et 2011. Depuis, il a su se maintenir dans l’industrie du cinéma et de la télévision, notamment grâce à son rôle dans le thriller psychologique de 2023, Some Other Woman, réalisé par Joel David Moore.

Un nouveau rôle prometteur dans Altered

Selon le magazine Variety, Felton incarnera le rôle de Leon dans Altered. Son personnage est décrit comme l’un des “deux courageux parias“, vivant dans un présent alternatif où la majorité de la population humaine a subi des améliorations génétiques. Leon luttera pour la justice dans une société fracturée par ces disparités génétiques. Le film sera dirigé par le réalisateur finlandais Timo Vuorensola, connu pour son film de 2012, Iron Sky.

Felton et sa quête du rôle principal

Malgré une carrière réussie, Felton n’a pas encore réussi à s’imposer comme un acteur principal de premier plan, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Altered pourrait être une étape importante pour atteindre cet objectif. Le film, produit par Art Galaxy, Well Go USA Entertainment, Splendid Entertainment et Studio Atlantic, sera présenté au Festival de Cannes et devrait sortir en 2025.