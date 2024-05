Return to Silent Hill : Tout ce que nous savons sur le casting, l’intrigue et plus encore

Le film "Return to Silent Hill" est attendu avec impatience. Par les fans de la licence culte de jeux vidéo, d'une part, et les amateurs de cinéma d'horreur d'autre part.

Tl;dr Le film “Return to Silent Hill” est attendu avec impatience.

Le film s’inspire de la série de jeux vidéo “Silent Hill”.

La première image de Pyramid Head a été révélée.

Jeremy Irvine et Hannah Emily Anderson seront à l’affiche.

Un retour terrifiant à Silent Hill

Le film Return to Silent Hill, largement attendu, promet de secouer les amateurs de frissons. Ayant pour origine la célèbre série de jeux vidéo de Konami, “Silent Hill”, ce reboot s’annonce comme l’une des adaptations les plus anticipées de mémoire récente.

Un hommage à la saga originale

Le premier film “Silent Hill” illustrait la lutte d’une mère pour retrouver sa fille dans la ville fantôme, se confrontant à un brouillard épais, une secte et des démons. Malgré un accueil critique et public mitigé pour la suite intitulée Silent Hill: Revelation, l’enthousiasme pour Return to Silent Hill est palpable. Le réalisateur Christophe Gans a confirmé que le nouveau film suivrait l’intrigue de Silent Hill 2, tout en modernisant l’histoire.

Un clin d’œil aux fans

Après des mois de silence relatif autour de ce film très attendu, la première image de Return to Silent Hill a été révélée. Il s’agit de l’iconique méchant de la franchise, Pyramid Head, errant dans un sombre couloir avec son arme fétiche, la Grande Lame. Bien que son rôle dans l’histoire reste incertain, le retour de Pyramid Head est un signe encourageant que le film rendra hommage aux jeux.

Des acteurs prometteurs

Côté casting, Jeremy Irvine jouera le protagoniste, James, tandis qu’Hannah Emily Anderson incarnera son amour perdu, Mary. Irvine est principalement connu pour ses rôles dans Mamma Mia! Here We Go Again et War Horse, tandis qu’Anderson a déjà fait ses preuves dans le genre horrifique avec les films Jigsaw et Dark Nature.