Return to Silent Hill va bientôt entrer en tournage

Le tournage de Return to Silent Hill avec le réalisateur Christophe Gans devrait débuter le mois prochain en Allemagne et en Europe de l'Est.

Écrit par Christophe Gans, Sandra Vo-Anh et William Josef Schneider, le film Return to Silent Hill suivra James, un homme brisé après avoir été séparé de son unique amour. Lorsqu’une mystérieuse lettre le ramène à Silent Hill pour la retrouver, il découvre une ville autrefois reconnaissable, transformée par un mal inconnu. Au fur et à mesure que James s’enfonce dans les ténèbres, il rencontre des figures terrifiantes à la fois familières et nouvelles et commence à s’interroger sur sa propre santé mentale alors qu’il s’efforce de donner un sens à la réalité et de tenir le coup assez longtemps pour sauver son amour perdu.

Horror Reboot ‘Return To Silent Hill’ Will Star Jeremy Irvine & Hannah Emily Anderson, Plot Confirmed With Filming To Begin Next Monthhttps://t.co/xtDmNA8tYZ — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 15, 2023

Jeremy Irvine (War Horse, Stonewall, Cognition) et Hannah Emily Anderson (Jigsaw, Dark Phoenix, Dark Nature) seront les acteurs principaux du reboot Return To Silent Hill, produit par Victor Hadida de Davis Films et Molly Hassell ainsi que David Wulf de Hassell Free Productions.

Amour mythologique et horreur psychologique pour Return to Silent Hill

Christophe Gans a déclaré :

Return to Silent Hill est une histoire d’amour mythologique sur une personne si profondément amoureuse qu’elle est prête à aller en enfer pour sauver quelqu’un. Je suis ravi de pouvoir compter sur les merveilleux talents de Jeremy Irvine et de Hannah Emily Anderson pour nous emmener dans un monde d’horreur psychologique qui, je l’espère, satisfera et surprendra les fans de Silent Hill.

Victor Hadida a ajouté :

Christophe et moi avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires de Konami pour actualiser le jeu vidéo et créer une version de Silent Hill destinée au public des salles de cinéma d’aujourd’hui. Vous trouverez toujours les monstres emblématiques, mais il y aura aussi de nouveaux designs. Nous sommes convaincus que ce nouveau film et la nouvelle version du jeu vidéo de Konami propulseront la franchise pour les années à venir.