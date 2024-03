“Argylle” loin de rentabiliser son budget après un mois en salles

Le film d'espionnage avec Henry Cavill, Argylle, d'un budget de 200 millions de dollars, affiche seulement 33% sur Rotten Tomatoes et n'a pas réussi à récupérer son budget après un mois en salles. Que pourrait-il se passer ensuite pour ce film?

Un démarrage difficile pour “Argylle”

Avec un budget colossal de 200 millions de dollars, le film d’espionnage Argylle, mené par l’acteur Henry Cavill, peine à trouver son public. Un mois après sa sortie en salles, les recettes ne sont que de 88,5 millions de dollars au niveau mondial. Cette déception au box-office est d’autant plus marquée que le film, malgré une première place lors de son lancement, n’a récolté que 17,4 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture.

Des perspectives sombres pour la franchise

Le film Argylle, inventé par l’auteur Elly Conway et interprété par Bryce Dallas Howard, soulève des interrogations quant à l’avenir de la franchise. En effet, la fin du film laisse entrevoir plusieurs possibilités pour une suite, avec notamment l’annonce d’un Argylle: Book One – The Movie et d’autres projets évoqués par le réalisateur Matthew Vaughn. Cependant, les faibles résultats au box-office rendent ces perspectives incertaines.

Un espoir grâce au streaming ?

Malgré ce démarrage décevant, il reste une lueur d’espoir pour Argylle. Le film est en effet prévu pour une sortie en streaming sur Apple TV+ à une date encore inconnue. Si le film parvient à attirer de nouveaux abonnés lors de sa sortie en streaming, il pourrait être considéré comme rentable pour Apple Original Films, qui a coproduit le projet. En revanche, il semble peu probable que le film atteigne le seuil de rentabilité de 400 millions de dollars.