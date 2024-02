Démarrage décevant pour Argylle au box-office (mais pourrait surpasser un film d’espionnage de Henry Cavill de 2015)

Argylle semble mal parti pour son début au box-office, néanmoins, malgré cet échec, il pourrait encore surpasser un film d'espionnage de 2015 avec Henry Cavill. Y parviendra-t-il vraiment ?

L’échec annoncé d’Argylle

Le film d’espionnage humoristique Argylle, malgré un casting étoilé incluant plusieurs acteurs et interprètes de premier plan tels que Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill, Bryan Cranston, Samuel L. Jackson, Dua Lipa et John Cena, s’annonce comme une déception au box-office. Le film, qui a coûté 200 millions de dollars, a été lancé le 2 février.

Un démarrage décevant au box-office

Pour être considéré comme un succès, Argylle devra rapporter au moins 300 millions de dollars. Cependant, selon un rapport de Variety, il pourrait ne jamais atteindre cette somme. Le film a ouvert avec un maigre 6,5 millions de dollars le vendredi, et selon The Wrap, il devrait engranger un total de 16,5 millions de dollars sur l’ensemble du week-end. Malgré ces chiffres décevants, il pourrait tout de même surpasser The Man From U.N.C.L.E., un autre échec de Cavill.

Les critiques ne sont pas tendres avec Argylle

La majorité des critiques de Argylle ont été négatives, attribuant un faible score de 34% sur Rotten Tomatoes. Le public a attribué une note légèrement meilleure de 65%, mais qui reste loin d’être bonne. L’espoir d’une suite à Argylle semble donc compromis.

Un autre thriller d’espionnage pour Cavill

Par ailleurs, un autre thriller d’espionnage avec Cavill est en préparation : The Ministry of Ungentlemanly Warfare.