Argylle : le film d’espionnage de Matthew Vaughn au casting cinq étoiles

Henry Cavill, Dua Lipa, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, John Cena, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Adriana DeBose et Samuel L. Jackson seront à l'affiche du long-métrage Argylle.

Réalisé par Matthew Vaughn (Stardust, Kick-Ass, Kingsman) et écrit par Jason Fuchs, Argylle met en scène Elly Conway, une auteure solitaire qui publie une série de romans d’espionnage à succès. Pour elle, le bonheur consiste à passer une nuit chez elle avec son ordinateur et son chat, Alfie. Mais lorsque les intrigues des livres fictifs d’Elly – qui se concentrent sur l’agent secret Argylle et sa mission de démanteler un syndicat d’espionnage mondial – commencent à refléter les actions secrètes d’une organisation d’espionnage réelle, les soirées tranquilles à la maison deviennent une chose du passé.

Un trailer pour Argylle

Le film Argylle, produit par Apple Original Films et MARV, sortira le 31 janvier 2024 au cinéma, en partenariat avec Universal Pictures, qui le diffusera dans le monde entier avant qu’il ne soit disponible sur la plateforme de streaming Apple TV+. Outre Henry Cavill, Dua Lipa, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, John Cena, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Adriana DeBose et Samuel L. Jackson, le casting est également composé de Sofia Boutella et Chip, le chat de la top-modèle Claudia Vaughn.

Argylle est produite par Matthew Vaughn, Adam Bohling, Jason Fuchs et David Reid. Les producteurs exécutifs sont Adam Fishbach, Zygi Kamasa, Carlos Peres et Claudia Vaughn.