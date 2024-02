Le nouveau trailer de “La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume” révèle un lien inédit avec le twist du film original

La nouvelle bande-annonce de "La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume" montre que la franchise se rapproche davantage du célèbre classique de 1968 avec Charlton Heston. Pensez-vous qu'elle parviendra à égaler le succès de l'original ?

La dernière bande-annonce de La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume révèle un rapprochement saisissant avec le classique de 1968, confirmant ainsi que la franchise est plus proche que jamais de ses origines. En se déroulant plusieurs siècles après La Planète des singes : Suprématie, ce quatrième volet marque un nouveau chapitre dans l’histoire de la franchise.

La bande-annonce démontre clairement que le monde a bien changé depuis La Planète des singes : Suprématie. Les humains, qui ont perdu tout le pouvoir qu’ils possédaient, sont maintenant capturés et asservis par les singes. Le sort réservé aux humains dans ce nouvel opus est un écho frappant au scénario du film original.

Un autre détail intéressant relie les deux films : la bande-annonce de La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume suggère l’intérêt de l’humanité pour les étoiles. Cette intrigue spatiale ajoute une dimension supplémentaire à l’histoire, rappelant que le film original de 1968 mettait en scène des astronautes atterrissant sur Terre. Les indices spatiaux dans La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume pourraient donc préfigurer un événement clé de la saga.

Avec La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume reprenant l’intrigue de La Planète des Singes, il est fort probable que la suite établira un lien direct avec le classique de 1968. Les vestiges d’une civilisation humaine, comme un observatoire et un télescope, pourraient facilement inclure la Statue de la Liberté. Le film pourrait ainsi préparer le terrain à un remake de La Planète des Singes.

On en pense quoi ?

L’anticipation est à son comble avec cette nouvelle bande-annonce. L’évolution de la franchise et son rapprochement avec le classique de 1968 est une stratégie audacieuse qui pourrait bien payer. Le nouvel opus promet une intrigue captivante et une réflexion profonde sur les dynamiques de pouvoir. Reste à voir comment ces éléments seront intégrés et s’ils parviendront à captiver le public autant que le film original.