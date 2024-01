La nouvelle trilogie de La Planète des Singes promet enfin de faire honneur à son titre

Kingdom of the Planet of the Apes va apporter d'importantes modifications à la franchise de 20th Century Studios afin de la sortir de son cadre original.

Tl;dr De grandes évolutions pour la licence avec Kingdom of the Planet of the Apes.

Kingdom of the Planet of the Apes pourrait enfin étendre l’histoire au-delà de l’Amérique.

Le nouveau film La Planète des Singes pourrait montrer l’impact de l’épidémie de grippe simienne à l’échelle mondiale.

Kingdom of the Planet of the Apes pourrait explorer différentes civilisations de singes à travers le monde.

Une nouvelle ère pour la Planète des Singes

Le prochain film Kingdom of the Planet of the Apes ouvre d’excitantes perspectives. Ce quatrième opus de la franchise moderne Planet of the Apes se démarque par son audace. Il a pour ambition d’élargir le récit de la révolte des singes et de la reconstruction de la société bien au-delà des frontières américaines.

Une expansion narrative nécessaire

L’un des enjeux majeurs de Kingdom of the Planet of the Apes est d’étendre l’intrigue au-delà de l’Amérique. La trilogie de Matt Reeves a exploré la chute de la civilisation humaine à l’échelle mondiale, avec la grippe simienne décimant les humains sur tous les continents. Cependant, l’histoire reste principalement centrée sur l’Amérique du Nord. Il est donc temps pour Kingdom of the Planet of the Apes de bousculer les choses.

De nouvelles civilisations de singes à découvrir

Kingdom of the Planet of the Apes est prêt à nous faire découvrir de nouvelles civilisations de singes. Le film pourrait nous faire voyager dans différentes parties du monde et rencontrer des tribus de singes locales, montrant comment les singes se sont adaptés à divers climats et lieux. Cela offrirait une manière incroyablement intéressante d’explorer la sociologie et l’anthropologie du monde des singes.

Des possibilités infinies pour la franchise

L’expansion de la franchise avec Kingdom of the Planet of the Apes crée encore plus de possibilités. Le film pourrait montrer comment divers repères et villes emblématiques ont joué un rôle dans le développement des sociétés de singes, à l’instar de ce que Dawn of the Planet of the Apes a fait avec San Francisco.