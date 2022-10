Kingdom of the Planet of the Apes : Disney relance La Planète des singes au cinéma

Le début d'une nouvelle saga cinématographique pour La Planète des singes avec Kingdom of the Planet of the Apes.

Réalisé par Wes Ball, Kingdom of the Planet of the Apes constitue un tout nouveau chapitre dans la saga La Planète des singes, qui reprendra plusieurs années après la conclusion de War for the Planet of the Apes, sorti en 2017. Le scénario est signé Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver et Patrick Aison. Joe Hartwick Jr, Jaffa, Silver et Jason Reed sont les producteurs du nouveau film, avec Peter Chernin et Jenno Topping comme producteurs exécutifs.

A new saga begins. “Kingdom of the Planet of the Apes,” picking up many years after “War for the Planet of the Apes,” starts production next month and stars Owen Teague, Freya Allen, and Peter Macon. Directed by Wes Ball, “Kingdom of the Planet of the Apes” arrives in 2024. pic.twitter.com/RqnL4I44pw — Kingdom of the Planet of the Apes (@ApesMovies) September 29, 2022

Les comédiens Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon et Kevin Durand sont au casting du long-métrage Kingdom of the Planet of the Apes de 20th Century.

Kingdom of the Planet of the Apes au cinéma en 2024

Steve Asbell, président de 20th Century Studios, a déclaré :

La planète des singes est l’une des franchises de science-fiction les plus emblématiques et les plus historiques de l’histoire du cinéma, tout en étant une partie indélébile de l’héritage de notre studio. Avec Kingdom of the Planet of the Apes, nous avons le privilège de perpétuer la tradition de cinéma fantaisiste et stimulant de la série, et nous sommes impatients de partager la vision extraordinaire de Wes Ball pour ce nouveau chapitre avec le public en 2024.

La Planète des singes est l’une des franchises les plus populaires et les plus durables des studios de la 20th Century, avec plus de 1,7 milliard de dollars de recettes mondiales. Basé sur un roman de Pierre Boulle, le premier film de la série est sorti en 1968 et est devenu l’un des plus grands succès de l’année, remportant un Oscar spécial. Il a été suivi de quatre suites en salles et de deux séries télévisées. Un remake, Planet of the Apes, réalisé par Tim Burton, est sorti en 2001, et le reboot Rise of the Planet of the Apes de 2011 a été suivi de deux suites, Dawn of the Planet of the Apes de 2014 et War for the Planet of the Apes de 2017.