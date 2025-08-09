James Gunn suggère qu’une star du DCU pourrait finalement incarner deux rôles distincts

James Gunn laisse entendre qu’un acteur phare de l’univers DC pourrait incarner deux rôles distincts au sein du nouveau DCU, relançant les spéculations et l’enthousiasme autour des futurs projets cinématographiques de la franchise.

Une transition pour Peacemaker et l’univers DC

Depuis ses premiers épisodes, Peacemaker s’est imposé comme une pièce maîtresse du nouvel univers étendu de DC Studios. Si la première saison a été marquée par l’intrigante mission confiée à Christopher Smith — incarné par John Cena, tueur à gages recruté dans une opération secrète baptisée Project Butterfly — c’est surtout le destin de Clemson Murn, interprété par Chukwudi Iwuji, qui continue d’alimenter les discussions.

Murn : une disparition marquante, mais un avenir ouvert ?

Ce personnage complexe, abritant en réalité le papillon bienveillant Ik Nobe Llok, n’a pas survécu aux manœuvres de la reine des « butterflies », Eek Stack Ik Ik. On se souvient que lors d’une confrontation décisive visant à repousser l’invasion extraterrestre, Murn a été écrasé sous la forme de son hôte, la détective Sophie Song (Annie Chang). Une disparition qui avait tout du point final… ou presque.

Interrogé sur le sujet dans le podcast officiel de la série, le créateur et showrunner James Gunn ne laisse pourtant planer aucun doute : « Clemson Murn is canon ». Autrement dit, la mort du mercenaire reste inscrite dans la continuité officielle du nouvel univers DCU — qui englobe désormais aussi bien Creature Commandos que le prochain film Superman. Mais ce n’est pas tout : Gunn envisage déjà l’avenir pour Chukwudi Iwuji. Selon lui, «Chuk could end up being some other character, maybe [one] that isn’t so humanoid», sous-entendant que l’acteur pourrait revenir dans un rôle inédit, quitte à délaisser son visage reconnaissable.

Nouveaux visages et continuité pour la saison 2

Cette pratique n’a rien d’inhabituel pour Gunn. On se rappelle qu’il avait déjà offert à son fidèle collaborateur Michael Rooker, après l’avoir tué en Savant dans The Suicide Squad, plusieurs apparitions vocales avant de lui confier le rôle du chasseur Red St. Wild dans la suite de Peacemaker. La capacité des acteurs à réapparaître sous différents traits semble ainsi devenir une marque de fabrique du studio.

Pour cette seconde saison tant attendue, les spectateurs retrouveront les figures centrales de la série : Cena bien sûr, mais aussi Brooks, Holland, Agee ainsi que Freddie Stroma (Vigilante) et Robert Patrick (Auggie Smith). Parmi les nouveautés au casting :

Tim Meadows , agent Fleury d’A.R.G.U.S.

, agent Fleury d’A.R.G.U.S. Sol Rodríguez , Sasha Bordeaux pour Checkmate.

, Sasha Bordeaux pour Checkmate. Frank Grillo, Rick Flag Sr., venu tout droit de Creature Commandos et Superman.

Lancement imminent sur HBO Max

Un nouveau chapitre s’ouvrira donc dès le 21 août sur HBO Max avec cette deuxième saison de Peacemaker. De quoi relancer les spéculations sur le destin des personnages — et sur les multiples vies possibles pour certains comédiens emblématiques du DCU.