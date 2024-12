Le film The Raid n’a pas besoin d’être refait, il a déjà fait l’objet de deux remakes

Frank Grillo ne veut pas d'une nouvelle version pour The Raid.

Tl;dr Le remake hollywoodien du film d’action The Raid rencontre des difficultés.

Les films Baaghi et Life After Fighting reproduisent l’essence de The Raid.

Ces deux films rendent un remake de The Raid presque inutile.

Le remake hollywoodien de The Raid en difficulté

Le projet de remake hollywoodien de The Raid, chef-d’œuvre d’action de Gareth Evans sorti en 2012, peine à voir le jour. Frank Grillo, qui a joué dans Werewolves et Creature Commandos, a d’ailleurs exprimé ses doutes quant à la pertinence de ce remake lors d’une interview avec Kristian Harloff. Selon lui, les deux films The Raid « devraient être laissés tels quels » et « si quelque chose est si difficile à recréer, cela veut dire quelque chose ».

Deux films d’action rendent le remake inutile

Or, deux films d’arts martiaux exceptionnels, Baaghi en Inde et Life After Fighting en Australie, ont su saisir l’essence de The Raid à leur manière, rendant ce remake presque inutile. La similitude des scènes d’action entre ces deux films et The Raid est telle qu’elle donne l’impression d’une reprise directe de ce dernier.

Baaghi et Life After Fighting, les dignes successeurs de The Raid

Baaghi, avec Tiger Shroff dans le rôle principal, met en scène un jeune rebelle qui apprend l’art martial indien du Kalaripayattu. Lorsque sa petite amie est enlevée par un rival impitoyable, il doit combattre une armée de sbires dans un immeuble pour la sauver. Le film est un véritable hommage à The Raid, mêlant habilement scènes d’action explosives et chorégraphies de combat impressionnantes.

Quant à Life After Fighting, il raconte l’histoire d’Alex Faulker, un ancien champion de MMA qui dirige une école d’arts martiaux florissante. Lorsque deux de ses élèves sont enlevés par des trafiquants d’enfants, Alex se retrouve face à un combat à la vie à la mort contre les ravisseurs. Le film atteint son apogée lors de la finale, où Alex affronte la bande de trafiquants lors d’un combat épique de 40 minutes. La séquence, clairement inspirée de The Raid, est l’une des meilleures confrontations finales depuis le film original.

En fin de compte, plutôt que de reproduire directement The Raid, Baaghi et Life After Fighting ont su intégrer son essence même dans leurs propres histoires, rendant un remake presque inutile.