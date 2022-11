Le ASUS ROG Phone 6 s’offre une édition Diablo Immortal

ASUS dévoile un ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition. Pour les amoureux du jeu mobile de Blizzard.

Si vous cherchez une excuse pour dépenser encore davantage d’argent dans Diablo Immortal, sachez que ASUS a justement ce qu’il vous faut. Après un ROG Phone 6 Batman Edition, la marque taïwanaise s’est associée à Blizzard pour proposer un ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition, un appareil strictement identique au ROG Phone 6 basique, mais agrémenté d’éléments du jeu mobile à succès, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du téléphone, jusqu’aux sons de notifications.

ASUS dévoile un ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition

Autrement dit, vous aurez entre les moins un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage en UFS 3.1, le tout avec les gâchettes AirTrigger 6 signatures de la gamme ROG Phone et les haut-parleurs stéréo frontaux. Vous n’aurez pas droit au petit écran du 6 Pro à l’écran, mais vous compenserez avec les touches rappelant le jeu.

En effet, ce ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition dispose d’une finition “Hellfire Red” semi-matte à l’arrière, avec un effet flamme spécial lorsque vu sous certains angles. Il y a aussi un logo RGB Diablo Immortal juste à côté du démon emblématique du jeu. Tout le reste, y compris le chargeur 65 W et le câble, est identique à la version basique.

Pour les amoureux du jeu mobile de Blizzard

Ce ne serait pas une édition spéciale sans les accessoires aux couleurs de la licence. En plus de l’outil “Immortality Ejector Pin” pour l’emplacement carte SIM, il y a aussi une lampe UV “Fahir’s Light” pour révéler les détails sur la coque. Vous pouvez aussi avoir le même effet d’optique avec la “Map of Sanctuary” bien que son véritable but soit de protéger le chargeur et le câble. Le téléphone, la coque et l’épingle sont rangés dans une boîte “Worldstone”, laquelle est proposée avec une carte dans une plus grande boîte “Horadric Cube”. Malheureusement, comme ave cle ROG Phone 6 original, l’AeroActive Cooler 6 n’est pas inclus, il vous faudra débourser 100 € supplémentaire pour vous l’offrir.

Le ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition est disponible au tarif de 1 329 €, soit 200 € de plus que la version normale. Pour le même prix, vous pouvez vous offrir le ROG Phone 6 Pro, avec 18 Go de RAM et 512 Go de stockage et l’écran à l’arrière.