Un projet de hackathon de Microsoft a cherché à faire tourner Windows sur Steam Deck

À quand des consoles portables sous Windows nativement ? L'idée semble faire son chemin chez Microsoft.

Il est techniquement possible de faire tourner Windows sur des consoles portables comme le Steam Deck, mais le système d’exploitation de la firme de Redmond n’est pas franchement pensé ni conçu pour des appareils avec un si petit écran et un hardware si particulier, c’est le moins que l’on puisse dire. Ceci étant dit, il y a au moins une personne chez Microsoft qui rêverait d’améliorer la situation.

Le développeur et utilisateur Reddit AndrewMT a confirmé que la vidéo de la chaîne Walking Cat qui a fuité représente un projet hackathon visant à optimiser Windows 11 pour les appareils similaires au Steam Deck. La proposition de septembre dernier aurait non seulement amélioré la compatibilité des drives, mais aussi adapté l’interface et introduit des outils pour vous aider à ouvrir et fermer vos jeux rapidement, et ce, peu importe le service d’où ils proviennent.

Ce projet était motivé par le désir d’utiliser un certain nombre de services autres que Steam (comme Xbox Game Pass et GOG) et la compatibilité de Windows pour les mods, notamment, comme l’expliquait AndrewMT. Le développeur précise aussi que The Verge a tort en disant que le projet suit son cours. Cette initiative autour d’une console portable Windows “est allée nulle part”, explique-t-il. Bien que le responsable Xbox, Phil Spencer, ait proposé d’entrer en contact avec quiconque pourrait aider, ils étaient fort occupés à cette époque. AndrewMT espère cependant que cette publicité permettra d’aider à présenter l’idée une seconde fois.

L’idée semble faire son chemin chez Microsoft

Plusieurs consoles portables, dont la toute récente ASUS ROG Ally et les solutions de Ayaneo et GPD, fonctionnent déjà, nativement, sous Windows. Ceci étant dit, leurs créateurs viennent le plus souvent rajouter une interface maison pour pallier le manque d’optimisation de Windows pour ce genre d’appareils. Et s’il est techniquement possible d’utiliser Xbox Cloud Gaming sur un Steam Deck grâce au wbe, le produit de Valve reste une machine Linux pensée et conçue pour faire tourner des jeux Steam.

Un projet comme celui d’AndrewMT encouragerait théoriquement les fabricants à concevoir des consoles portables propulsées par Windows. Ils n’auraient pas énormément de travail côté software, et ils pourraient s’attendre à ce qu’une part des jeux provenant de nombreux stores fonctionnent aisément. Cependant, une telle décision officielle pourrait ne pas arriver avant longtemps. Bien que Dorothy Feng, designer senior spécialiste de l’expérience utilisateur, ait déjà exploré l’idée d’une interface pour console portable, il y a énormément de travail à engager pour transformer cette simple idée en réalité.