Un nouveau concurrent au Steam Deck arrive, voici la console ASUS ROG Ally. Un potentiel plus grand que le Steam Deck.

ASUS n’a pas l’intention de laisser les Ayaneo et autre Valve accaparer le marché des consoles portables sous Windows. Après une annonce faite le 1er avril, et qui pouvait donc laisser planer le doute d’une simple blague, ASUS a confirmé qu’il travaillait à la conception de sa propre console portable, baptisée ROG Ally. Actuellement, l’entreprise n’a livré que très peu de détails concernant cette machine, mais elle précise que le système tournera sous Windows 11 et utilisera une puce AMD Ryzen personnalisée. Il sera même possible de brancher un GPU externe.

Comme The Verge le précise, le YouTuber Dave 2D a appris que cette console ROG Ally disposera d’un écran tactile de 7 pouces 1080p au ratio 16:9 pour un taux de rafraîchissement de 120 Hz, là où le Steam Deck offre une dalle au ratio 16:10, mais limitée au 800p et à 60 Hz. Malgré cela, la console d’ASUS devrait être plus compacte, plus fine et un peu plus légère que la machine de Valve. Impossible cependant de savoir à quel point cet écran affectera l’autonomie générale de l’appareil.

L’entreprise n’a pas communiqué le prix ni la date de lancement de cette console portable, mais, si vous êtes intéressé(e), sachez que vous pouvez vous inscrire pour être informé(e) de l’ouverture des précommandes – chez Best Buy aux États-Unis -.

Cette console ROG Ally connaîtra-t-elle le succès ? Cela dépendra principalement de son tarif et de ses performances par rapport au Stema Deck – qui démarre à 399 $ – et aux appareils plus onéreux comme le Ayaneo 2 à 850 $. Comme les premiers éléments marketing d’ASUS le laissent entendre, cependant, il pourrait y avoir de sérieux avantages avec cette machine. Contrairement au Steam Deck qui, officiellement, limite les jeux compatibles à ceux de son catalogue Steam (et encore, pas tous), la console ROG Ally peut, théoriquement, faire tourner tous les jeux pour lesquels les prérequis hardware sont remplis. Et là où des marques comme Ayaneo et GPD sont relativement mineures, ASUS est un nom majeur dans l’industrie, il ne devrait pass être très difficile de trouver l’Ally dans les rayons.