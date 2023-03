Comment réparer un Steam Deck qui refuse de se connecter au Wi-Fi

Le Steam Deck est une console portable que vous utiliserez principalement connectée en Wi-Fi. Et cette connectivité peut être capricieuse. Si vous avez des soucis, voici quelques éléments à vérifier.

Le Steam Deck est un petit PC portable pour le jeu vidéo. Vous pouvez même télécharger des pilotes Windows pour installer le système d’exploitation dessus. Valve vend un dock optionnel pour utiliser l’Ethernet, mais la plupart du temps, vous l’utiliserez connecté au Wi-Fi. Certains utilisateurs, cependant, ont des soucis avec le Wi-Fi. Valve propose un portail d’aide dédié pour résoudre nombre de soucis, notamment de connectivité, et la question du Wi-Fi est évidemment abordée. Si certaines solutions sont simples, d’autres sont bien plus complexes.

Avant de plonger dans les entrailles de la bête, il y a des étapes basiques à suivre. Par exemple, peut-être n’avez-vous pas réellement de soucis de Wi-Fi, peut-être que les problèmes sont sur les serveurs de Valve. Pour en être certain, vérifiez la page de status de Steam. Parfois, c’est votre FAI qui a des soucis. Dans ces cas-là, vous ne pouvez qu’attendre leur résolution. Si les problèmes persistent, vous pouvez essayer de redémarrer votre routeur/box en la débrancher/rebranchant.

Si vos autres appareils se connectent au Wi-Fi sans souci, vous pouvez essayer de redémarrer le Steam Deck. Si cela n’a aucun effet, Valve recommande de désactiver certaines fonctionnalités sur le routeur, comme la Quality of Service (QoS) et l’UPnP. L’entreprise met aussi en avant d’autres causes possibles, comme une source d’interférence locale, auquel cas connecter le Steam Deck en Ethernet viendra restaurer la connectivité jusqu’à ce que l’interférence puisse être gérée.

Passer d’un réseau 2,5 GHz à 5 GHz ou inversement, si votre routeur le supporte, peut être une solution. Tout comme changer de protocole d’authentification. Valve explique que le Steam Deck a des soucis avec les protocoles WEP et PEAP. Essayez de désactiver temporairement le mot de passe pour voir si cela fonctionne.

Corriger les problèmes de Wi-Fi du Steam Deck en s’assurant que les ports ne sont pas bloqués

Les problèmes que vous avez avec votre Steam Deck sont peut-être liés à des ports, des ports bloqués dont Steam a besoin pour fonctionner. Pour vous simplifier la vie, Valve tient à jour la liste de ces ports dans un document. Il vous faudra les ouvrir sur votre firewall et/ou votre routeur/box. Ce n’est possible que si vous avez le contrôle sur ce boîtier, évidemment.

Si c’est effectivement la source du problème, la spécificité du souci peut indiquer le ou les ports à débloquer, comme expliqué par Valve. Par exemple, certains ports bloqués peuvent causer des problèmes avec l’utilisation du chat vocal si le reste fonctionne.

Le processus exact pour ouvrir des ports dépend principalement du routeur/box que vous avez. Epic Games a un guide très pratique pour débloquer les ports dans les applications de pare-feu de Windows et Mac. Si le problème est sur le routeur, vous devrez vous connecter dessus pour ouvrir les ports. Suivez le guide de l’appareil, c’est expliqué.

Les problèmes peuvent être causés par votre FAI

Selon Valve, le souci peut aussi n’avoir rien à avoir avec votre Steam Deck ou votre routeur, mais plutôt avec votre fournisseur d’accès à internet (FAI) lui-même. Ce dernier pourrait avoir mis en place un blocage ou un paramétrage particulier qui interfère avec vos sessions de jeu. Valve a une liste de FAI reconnus pour “bloquer des ports nécessaires” au Steam Deck. Dans ce cas, prenez contact avec le FAI. Dans certains cas, l’opération peut être réalisée directement via le portail web du FAI, sur votre compte client.

Certains soucis de connectivité Wi-Fi peuvent aussi être liés à une plage horaire. Le FAI peut, entre ces horaires, altérer votre connexion, ce qui se répercute sur la connexion Wi-Fi du Steam Deck. Là encore, il convient de contacter votre opérateur pour trouver une solution.