ASUS ROG Flow Z13, une tablette gaming à porter partout avec soi

Avez-vous déjà rêvé d’avoir une tablette gaming qui se coordonne parfaitement avec votre street-style ? Non ? Vous êtes aujourd’hui pourtant servi(e). Hypebeast rapporte que ASUS a collaboré avec la marque allemande Acronym pour mettre au point la tablette gaming en édition spéciale, ROG Flow Z13-ACRNM RMT02. Ce PC hybride dispose d’une plateforme qui, d’une part, protège la machine, et vous permet aussi de l’attacher directement sur les vestes Acronym, directement sur votre poitrine avec son système de sangles. Si vous voulez faire une petite partie avant de vous asseoir, vous pouvez.

Parmi les autres éléments de personnalisation, on citera l’abondance visuelle de la marque. Même le clavier détachable a été pensé et conçu avec les couleurs d’Acronym, mais vous pourriez apprécier le rendu lorsque les touches ZQSD s’illuminent, parfait pour vos sessions de votre FPS préféré.

Fort heureusement, il n’y a pas que le style qui en impose. Cette tablette Acronym ROG Flow Z13 profite d’un Core i9, 32 Go de RAM, une carte graphique mobile GeForce RTX série 40 et un SSD de 1 To. Vous avez aussi un écran de 13,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. L’autonomie, par contre, devrait être assez médiocre, mais ce n’est pas là l’intérêt de la chose. Il s’agit d’un PC gaming que vous pouvez transporter et utiliser comme une tablette Surface.

Ce n’est pas la première collaboration entre les deux marques. ASUS et Acronym avait déjà lancé l’ordinateur portable ROG Zephyrus G14-ACRNM RMT01 en 2020. Il s’agit cependant, ici, d’un projet plus élaboré, et probablement le premier où l’ordinateur et les vêtements sont imaginés pour œuvrer ensemble.

La tablette ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 sera disponible dès le 3 avril au tarif de 2 500 $ via Amazon et ASUS. C’est un tarif assez élevé pour une tablette gaming, surtout quand on peut avoir la Z13 “normale” pour 1 750 $. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas souvent que l’on peut acheter une tablette qui sort vraiment du lot !