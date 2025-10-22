Le patron de Xbox justifie le prix de 999 $ du ROG Ally X, promettant une vraie valeur aux joueurs

Le responsable de Xbox justifie le prix de 999 dollars du ROG Xbox Ally X, assurant que cette console portable répond aux attentes des joueurs en matière de qualité et de performances, et constitue ainsi un investissement intéressant pour le public ciblé.

Des tarifs qui font débat

L’arrivée des nouvelles consoles portables de Microsoft, les ROG Xbox Ally et Xbox Ally X, fait couler beaucoup d’encre. Dès l’annonce, le choc fut palpable : respectivement 599 et 999 dollars pour s’offrir ces machines, dont le lancement s’est accompagné d’une approbation générale de la presse spécialisée. Mais cette réception ne fait pas oublier le caractère résolument « premium » de leur tarification.

Une stratégie tarifaire revendiquée par Asus

Face aux interrogations, Sarah Bond, présidente de Xbox, n’a pas hésité à défendre publiquement ce positionnement. Pour elle, il ne fait aucun doute : « Je suis vraiment satisfaite de la valeur que nous proposons aux joueurs pour ce prix, au vu du retour sur le matériel », a-t-elle déclaré auprès du média Variety. La décision n’appartiendrait toutefois pas entièrement à Redmond : selon elle, c’est bel et bien à Asus, partenaire matériel historique, qu’est revenu le dernier mot sur la question du tarif. Un choix assumé : « C’est leur hardware, leur connaissance du marché et des attentes des joueurs qui ont dicté les prix finaux », explique-t-elle.

L’équilibre entre performance et accessibilité en question

Dans les faits, cette stratégie ne semble pas avoir freiné l’enthousiasme des premiers acheteurs. Preuve en est : les précommandes du modèle à 999 dollars ont rapidement disparu sur la boutique officielle Xbox, selon Bond. D’autres points de vente mondiaux enregistreraient également une forte demande pour ces nouveautés.

Cependant, tout le monde ne partage pas cet avis enthousiaste. Les tests soulignent que la version d’entrée de gamme propose une expérience proche d’une Steam Deck LCD — qui coûte tout de même 200 dollars de moins et offre quasiment les mêmes capacités techniques. Seul le modèle supérieur parvient vraiment à se démarquer : performances impressionnantes, prise en main agréable… mais absence remarquée d’écran OLED malgré son tarif très élevé.

L’impact réel du branding Xbox ?

La fixation du prix par Asus intrigue. On peut imaginer que des discussions intenses ont animé le siège taïwanais pour déterminer combien valait la marque Xbox. Si l’identité d’Asus n’est plus à prouver chez les gamers, elle reste loin de l’aura planétaire du géant américain. Cette collaboration inédite suscite ainsi autant d’attentes que de débats sur la justification réelle du surcoût affiché.

Pour les joueurs soucieux de comparer avant d’acheter, voici trois points essentiels à considérer :

Performance brute : Le modèle Ally X impressionne sur ce point.

Le modèle Ally X impressionne sur ce point. Prix : L’écart avec les concurrents comme Steam Deck est notable.

L’écart avec les concurrents comme Steam Deck est notable. Ergonomie : La prise en main est unanimement saluée.

Si la demande semble au rendez-vous aujourd’hui, reste à voir si cette dynamique perdurera face à une concurrence toujours plus féroce dans l’univers du jeu portable.