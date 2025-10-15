La future Xbox surpasserait la PS6 en puissance selon les dernières rumeurs

Selon plusieurs rumeurs, la prochaine Xbox pourrait surpasser la future PlayStation 6 en termes de performances techniques. Les spéculations évoquent une console innovante, capable de proposer une expérience de jeu encore plus avancée pour les utilisateurs.

Tl;dr Prochaine Xbox prévue plus puissante que la PS6.

Lancement des deux consoles attendu pour 2027.

Spécifications techniques en nette hausse côté RAM.

Des rumeurs persistantes autour d’une Xbox surpuissante

Les discussions s’intensifient sur les réseaux spécialisés, notamment sur le forum NeoGAF, où le leaker reconnu KeplerL2 avance que la future génération de consoles de salon, à savoir la PS6 et la prochaine Xbox – potentiellement baptisée « Magnus » –, aurait déjà arrêté ses spécifications techniques. Selon ces informations relayées par Wccftech, la machine de Microsoft surpasserait sa rivale de chez Sony sur presque tous les plans : nombre de cœurs CPU, fréquence GPU, taille du cache et bande passante mémoire.

Mémoire vive : la barre nettement relevée

Dans ce jeu de surenchère technologique, l’une des avancées marquantes concerne sans conteste la RAM. Là où les actuelles PS5 et Xbox Series X se contentent de 16 Go, leurs successeurs grimperaient respectivement à 30 Go pour la PS6 et à 36 Go pour la prochaine Xbox. Quant au projet d’une éventuelle console portable estampillée PlayStation, il serait question d’une capacité moindre, plafonnant à 24 Go. Cette montée en puissance laisse présager des ambitions techniques accrues.

L’ombre du PC plane sur la nouvelle Xbox

Un élément fait particulièrement réagir la communauté : l’idée que cette future Xbox s’approche davantage d’un véritable PC gaming. Les bruits courent qu’elle offrirait non seulement une rétrocompatibilité poussée avec les jeux plus anciens, mais aussi un accès élargi à des plateformes comme l’Epic Games Store ou encore Steam. Autrement dit, un écosystème nettement plus ouvert, inspiré de celui du PC – une stratégie qui pourrait expliquer ce surplus de puissance.

À ce stade toutefois, prudence reste de mise. S’il s’avère que Microsoft cherche à aligner sa console sur les standards des meilleurs ordinateurs du marché, un tel positionnement risquerait fort d’entraîner une hausse substantielle du prix final – là où Sony pourrait miser sur un tarif plus contenu.

Lancement prévu en 2027… sous réserve !

Selon plusieurs sources concordantes, dont le célèbre YouTuber Moore’s Law is Dead, le lancement des deux consoles interviendrait en 2027. Cette fenêtre paraît logique au vu du rythme septennal adopté par l’industrie depuis près de vingt ans. Pourtant, l’incertitude demeure quant à l’exactitude de ces fuites : rien n’a été confirmé officiellement, et les plans pourraient évoluer si des imprévus surgissent.

À suivre donc avec vigilance, tant le duel entre Sony et Microsoft s’annonce serré… et passionnant.