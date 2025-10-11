Fin imminente du support Windows 10 : les mesures urgentes à prendre pour des millions d’utilisateurs

La fin du support de Windows 10 approche à grands pas, obligeant des millions d’utilisateurs à se préparer. Cette échéance implique des mises à jour cruciales pour garantir la sécurité et la compatibilité de leurs appareils dans les mois à venir.

Tl;dr Fin du support de Windows 10 le 14 octobre 2025.

Des centaines de millions de PC concernés dans le monde.

Programme ESU disponible pour prolonger la sécurité.

Des centaines de millions d’appareils toujours sous Windows 10

À l’approche du 14 octobre 2025, une question préoccupe des utilisateurs partout dans le monde : que faire lorsque Microsoft cessera de prendre en charge Windows 10 ? Malgré les campagnes répétées de Microsoft, environ 400 à 550 millions de PC utiliseraient encore cet ancien système, selon diverses estimations relayées par le groupe Public Interest Research Group (PIRG) et la société d’études Omdia. Dans le milieu professionnel, la transition s’annonce d’autant plus délicate que près de la moitié des machines en entreprise ne sont tout simplement pas compatibles avec Windows 11. Une réalité qui laisse entrevoir un large parc informatique bientôt exposé à des failles de sécurité.

Les exigences strictes de Windows 11 compliquent la migration

Du côté des utilisateurs, la frustration monte face aux prérequis parfois jugés « arbitraires » imposés par Microsoft. Pour installer Windows 11, il faut notamment un module TPM 2.0 et certains processeurs récents – des éléments souvent absents sur les ordinateurs un peu âgés. Même si des méthodes détournées existent pour forcer l’installation, elles comportent leur lot d’incertitudes : « Microsoft ne recommande pas d’installer Windows 11 sur des appareils non compatibles, cela pourrait entraîner des problèmes majeurs », rappelle l’entreprise.

Sécurité prolongée : le programme ESU comme filet de secours

Heureusement, tout n’est pas perdu pour ceux qui ne peuvent sauter le pas tout de suite. Il reste possible de s’inscrire au programme d’Extended Security Updates (ESU), offrant douze mois supplémentaires de mises à jour critiques à partir du 15 octobre 2025. Ce service vise principalement à protéger contre les risques majeurs (malwares, cyberattaques), sans toutefois garantir l’accès aux nouveautés fonctionnelles ou correctifs hors sécurité. L’inscription doit être effectuée avant la date fatidique – et bonne nouvelle pour les résidents européens : grâce à la réglementation EEE, ce service est proposé gratuitement sur le continent.

Pour s’inscrire, plusieurs options existent :

Sauvegarder ses paramètres via Windows Backup (jusqu’à 5 Go gratuits sur OneDrive).

Échanger ses points Microsoft Rewards contre l’accès au programme.

Ailleurs dans le monde, ces alternatives restent accessibles même si la gratuité n’est pas systématique.

Diversifier les choix pour préparer l’avenir

Si l’idée d’un passage vers Windows 11 ne vous convainc guère ou demeure techniquement impossible, plusieurs pistes se dessinent : opter pour une version allégée telle que Tiny11 conçue pour les anciens appareils ; remplacer sa machine par un modèle récent déjà équipé du nouveau système ; voire changer totalement d’environnement en adoptant macOS ou ChromeOS. Les guides spécialisés peuvent accompagner cette réflexion complexe, mais nécessaire alors que s’éteint peu à peu l’ère Windows 10.