Windows 11 : vers un PC toujours connecté à Microsoft

Microsoft semble renforcer ses restrictions concernant la création de comptes locaux lors de l’installation de Windows 11. Les premiers éléments disponibles indiquent une volonté accrue d’orienter les utilisateurs vers des comptes en ligne, mais les détails restent à préciser.

Tl;dr Microsoft restreint désormais l’installation de Windows 11 en rendant obligatoire la connexion à un compte Microsoft, supprimant presque toute option locale.

Les anciennes astuces permettant de contourner cette exigence sont désormais bloquées, ne laissant que des solutions complexes réservées aux experts.

Derrière cette évolution, l’entreprise pousse l’intégration de ses services (OneDrive, Microsoft 365) et relance le débat sur la vie privée et le contrôle des utilisateurs.

Un virage décisif pour l’installation de Windows 11

À la veille de l’abandon progressif de Windows 10, les choix offerts lors de l’installation d’un nouveau système se réduisent. Désormais, les utilisateurs qui optent pour la dernière version, via le canal Windows Insider, découvrent une contrainte renforcée : l’impossibilité quasi-totale de paramétrer Windows 11 sans passer par un compte Microsoft. Cette mesure, déjà expérimentée dans la build 26220.6772, bouleverse le fameux « out-of-the-box experience » (OOBE), soit le processus initial de configuration.

Méthodes de contournement : clap de fin ?

Jusqu’ici, certains usagers avertis parvenaient à éviter cette connexion obligatoire grâce à des astuces comme le fameux « start ms cxh:local ». Or, à en croire les notes officielles repérées par nos confrères de Tom’s Hardware, ces chemins détournés ne fonctionnent plus. L’entreprise a récemment bloqué d’autres méthodes similaires — citons « bypassnro » — et promet même d’étudier les failles restantes. Selon elle, ces ruses pouvaient provoquer des bugs ou faire manquer des étapes essentielles à la configuration du PC.

Pour autant, certains internautes évoquent encore quelques solutions marginales telles que l’installation automatisée via script, mais reconnaissent que leur utilisation reste complexe et peu accessible au grand public. Pour mémoire, voici ce que regrette une partie des utilisateurs concernés :

Suppression progressive des comptes locaux indépendants ;

Difficulté à protéger sa vie privée face à la collecte de données ;

Multiplication potentielle des programmes préinstallés ou publicités.

L’objectif caché derrière cette évolution ?

Il serait naïf d’y voir une simple question technique. À travers cette obligation, le géant américain place ses services maison — tels que Microsoft 365 ou OneDrive — au cœur du parcours utilisateur. La perspective d’une monétisation renforcée via la publicité ciblée inquiète logiquement certains consommateurs. D’autant que ceux-ci craignent un renforcement du contrôle et une exposition accrue aux programmes jugés superflus (« bloatware »).

Période transitoire et interrogations persistantes

Pour l’heure, seuls les inscrits au programme Insider sont concernés. La généralisation à toutes les installations publiques reste incertaine, tout comme la réaction du public qui pourrait influencer les décisions finales du groupe. Ce changement intervient alors que Windows 10, dont la fin de support approche à grands pas, laisse place à un système où le compte personnel devient incontournable — non sans alimenter un débat récurrent autour du respect des données privées et de l’autonomie numérique.

En somme, c’est bien toute la philosophie d’accès et d’usage du PC domestique qui se trouve redéfinie par cette mise à jour expérimentale.