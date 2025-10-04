OneDrive : une application autonome bientôt sur Windows 11

OneDrive sur Windows 11 pourrait prochainement devenir le hub central pour gérer fichiers, photos et documents grâce à une nouvelle app.

Tl;dr Microsoft prépare une application OneDrive autonome sur Windows 11, centrée sur la gestion des médias, l’édition et l’organisation des fichiers.

Cette nouvelle version propose un design modernisé, un mode galerie pour les photos et des onglets comme Moments, Albums ou Favoris.

L’intégration de l’IA avec Copilot permet de résumer et interagir avec les fichiers directement, avant même de les ouvrir.

Un changement d’envergure pour OneDrive sous Windows 11

Le paysage des applications natives sur Windows 11 pourrait bientôt connaître une évolution majeure : Microsoft travaille discrètement à une application OneDrive autonome, pensée pour offrir une expérience enrichie autour de la gestion des médias, l’édition de fichiers et leur organisation. C’est du moins ce que révèle une analyse approfondie menée par nos confrères de Windows Central, qui ont repéré sur les serveurs de l’entreprise un fichier intrigant : « OneDrive.app.exe ». Une fois lancé, cet exécutable affiche un tout nouveau logo dans la barre des tâches et donne accès à une fenêtre axée sur la bibliothèque photo du service.

Nouveau design et expérience utilisateur revisitée

Exit l’interface classique du site web. Cette version inédite — qui s’appuie d’ailleurs sur une architecture web — adopte un design unique, avec des menus arrondis et des éléments visuels adaptés à l’esthétique de Windows 11. L’application semble permettre de basculer aisément entre deux modes : l’organisation traditionnelle des fichiers (semblable à celle disponible en ligne) et un tout nouveau mode galerie, véritable vitrine pour les photos stockées sur les serveurs de Microsoft. On retrouve ainsi des onglets spécifiques tels que Moments, Albums ou Favoris, dont certains rappellent les fonctionnalités déjà disponibles sur mobile, mais d’autres sont complètement inédits.

L’intelligence artificielle s’invite dans le quotidien numérique

Un autre élément marquant mérite toute notre attention : l’apparition d’une fonction baptisée Copilot. Lorsqu’on survole un fichier, un chat contextuel se déploie : il devient alors possible d’interroger l’assistant IA intégré pour résumer le contenu du document, sans même avoir à l’ouvrir. Ce recours à l’intelligence artificielle représente assurément un atout pour ceux qui jonglent quotidiennement avec une multitude de documents.

À noter également que la section galerie introduit désormais une barre flottante lors de la sélection d’une photo, facilitant ainsi l’accès à divers outils d’édition. Les options disponibles semblent assez proches de celles proposées dans l’application Photos native de Windows.

Vers une consolidation ou une révolution ?

À ce stade, Microsoft n’a encore rien officialisé concernant cette nouvelle mouture. Difficile donc de savoir si elle viendra remplacer les fonctions OneDrive déjà intégrées à l’Explorateur de fichiers ou à l’app Photos du système. Peut-être vise-t-on ici à centraliser ces usages épars au sein d’un outil unique, pensé pour simplifier le quotidien des utilisateurs.

Dans tous les cas, beaucoup attendent désormais la présentation prévue lors du showcase Copilot + OneDrive le 8 octobre 2025, où cette nouveauté pourrait bien être dévoilée au grand public.