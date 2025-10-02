Xbox Game Pass : hausse des tarifs et nouvelles formules pour les joueurs

Essential, Premium et Ultimate remplacent les anciennes formules du Xbox Game Pass de Microsoft avec un catalogue élargi et de nouvelles fonctionnalités.

Tl;dr Le Xbox Game Pass augmente ses tarifs et adopte trois nouvelles formules : Essential, Premium et Ultimate.

Ces offres élargies incluent un catalogue enrichi, le cloud gaming illimité et des avantages in-game.

Microsoft mise sur de nouveaux jeux annuels, des améliorations techniques et des récompenses pour fidéliser face à la concurrence.

Le Xbox Game Pass amorce sa refonte

Le service par abonnement Xbox Game Pass, déjà incontournable pour de nombreux joueurs, subit une augmentation tarifaire majeure :

Xbox Game Pass Essential : 8,99 euros par mois et remplace le Xbox Game Pass Core qui était à 6,99 euros par mois.

Xbox Game Pass Premium : 12,99 euros par mois et remplace le Xbox Game Pass Standard qui était au même prix.

Xbox Game Pass Ultimate : 26,99 euros par mois contre 17,99 euros par mois.

De nouvelles formules pour une offre élargie

Microsoft justifie cette évolution par le lancement de trois nouvelles offres adaptées au profil des joueurs : Essential, Premium et Ultimate. Les abonnés Xbox Game Pass Core basculent automatiquement vers Xbox Game Pass Essential tandis que les détenteurs d’un abonnement Xbox Game Pass Standard migrent vers Xbox Game Pass Premium ; les clients Xbox Game Pass Ultimate restent quant à eux sur la même formule. Ces plans promettent une ludothèque étoffée (y compris sur PC), le cloud gaming illimité et des avantages in-game – avec notamment une expérience Microsoft Rewards repensée.

Une bibliothèque toujours plus riche

Au cœur des arguments avancés : l’enrichissement du catalogue. Désormais, jusqu’à 75 jeux seront disponibles dès leur sortie chaque année pour les membres Ultimate, auxquels s’ajoutent plus de 400 titres accessibles sur console, PC ou via le cloud. À partir du 18 novembre 2025, le service Fortnite Crew rejoint l’offre Ultimate tandis que le catalogue Ubisoft Classics s’invite lui aussi dans cette formule haut de gamme.

Face à la concurrence : un pari stratégique pour fidéliser

Ce nouveau positionnement tarifaire prend effet immédiatement pour les nouveaux venus ; les abonnés actuels verront la modification apparaître dès le 4 octobre 2025. Pour appuyer ce changement sensible, la firme de Redmond met en avant plusieurs éléments :

Mise à disposition continue de nouveaux jeux majeurs chaque année.

Amélioration technique du Cloud Gaming Xbox, garantissant une meilleure expérience streaming.

Système de récompenses en magasin pour compenser partiellement cette hausse.

Reste à voir si ces nouveautés convaincront les fidèles alors que la concurrence intensifie elle aussi ses ajustements tarifaires dans l’univers du jeu vidéo par abonnement.