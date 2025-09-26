Wolverine sur PS5 se dévoile dans une violence saisissante

Le célèbre héros griffu de Marvel fait son grand retour dans un jeu sombre et violent signé Insomniac Games.

Tl;dr Après quatre ans de silence, le Wolverine d’Insomniac Games se dévoile enfin.

Le trailer montre un Logan brutal, dans un univers sombre avec action spectaculaire et personnages emblématiques.

La sortie est prévue pour l’automne 2026 en exclusivité sur PS5.

Un long silence qui a attisé l’impatience

Quatre années d’incertitude et de silence plus tard, le voile vient enfin de se lever sur le très attendu Wolverine. Ce jeu développé par les équipes d’Insomniac Games, déjà saluées pour leur travail sur Spider-Man, avait été annoncé à la surprise générale en 2021. Depuis, l’absence d’informations concrètes avait alimenté l’impatience – voire la frustration – des fans.

Un projet bousculé mais relancé

La route menant à cette nouvelle bande-annonce n’a pas été sans embûches. En 2023, une cyberattaque majeure frappe Insomniac Games, dévoilant prématurément du contenu non finalisé : extraits de gameplay, détails scénaristiques, voire une version jouable circulant en ligne. Le studio américain se retrouve alors dans une situation délicate, certains allant jusqu’à penser qu’un remaniement complet serait nécessaire afin de préserver l’effet de surprise. Rien n’indique officiellement que cela ait eu lieu, mais le départ du réalisateur initial l’automne dernier – remplacé aussitôt par un autre membre d’Insomniac Games – laisse entrevoir quelques ajustements internes.

Un Wolverine brutal et sans concessions

Le trailer de Wolverine montre donc pour la première fois le visage du héros ainsi que des séquences d’action spectaculaires. L’atmosphère s’annonce nettement plus sombre que ce que propose les Spider-Man d’Insomniac Games. Entre violence graphique assumée et séquences cinématographiques impressionnantes, le titre vise clairement une classification « M » (Mature). Les fans attentifs auront reconnu la présence de personnages emblématiques comme Mystique ou des scènes où Logan manie ses griffes pour dévaler les immeubles et se lancer dans des poursuites effrénées à moto.

Les informations essentielles à retenir

Pour ceux qui scrutent chaque actualité autour de Wolverine, quelques points clés sont à retenir :

Date de sortie estimée : automne 2026.

Nouvelles informations prévues dès le printemps prochain.

Une aventure centrée sur la quête identitaire de Logan alias Wolverine.

En définitive, tout laisse à penser qu’Insomniac Games peaufine là un titre taillé pour marquer les esprits.