Big Ambitions : le business sim à la mode cartonne sur Steam

Hovgaard Games annonce que Big Ambitions s'est écoulé à plus de 150.000 exemplaires en 14 jours.

Avec plus de 3000 critiques très positives sur Steam, la plateforme PC de Valve, plus de 5000 unités vendues par jour, une place dans le top 5 du classement des ventes de Steam, une place dans le top 10 des ventes mondiales et un pic de 11.000 joueurs simultanés, Big Ambitions a marqué les esprits des joueurs et est, de ce fait, un véritable succès viral pour le studio indépendant danois Hovgaard Games.

We still don't fully understand it but…

BIG AMBITIONS HAS SOLD 100,000 COPIES IN ITS FIRST 7 DAYS!

We can't wait to take the game to the next level. Thank you!

We even got a message from Uncle Fred:https://t.co/UjpHfsXuUl

