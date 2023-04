La Ayaneo 2S pourrait faire trembler les consoles Stream Deck et ASUS ROG Ally

Aya dévoile sa nouvelle console portable Ayaneo 2S, une machine qui pourrait faire de l'ombre aux Stream Deck et ASUS ROG Ally.

Dans une nouvelle présentation, Aya a confirmé que sa future console portable Ayaneo 2S sera propulsée par une puce AMD identique à celle que l’on trouve dans la console ASUS ROG Ally, selon une information de The Verge. La puce AMD Ryzen 7000 en question devrait être le Ryzen 7 7840U, une puce qui fait normalement jeu égal avec la AMD Z1 Extreme embarquée dans l’Ally. L’Ayaneo 2S disposera aussi d’un système de refroidissement à trois pièces ainsi que de nombreuses autres améliorations par rapport à la génération actuelle.

La Ayaneo 2S ressemble trait pour trait à la Ayaneo 2, mais propose donc nombre d’améliorations “sous le capot”, si l’on peut dire, introduites pour répondre à la majorité des critiques principales. Notamment, la nouvelle série de processeur 7000 avec puce graphique Radeon 780M offre “un gain de performances significatif tout en restant dans un TDP de 8 à 15 W” par rapport au 6800 du modèle actuel.

Cela pourrait avoir des conséquences très intéressantes sur l’autonomie de l’appareil, que l’on pouvait facilement qualifier de “médiocre” sur la Ayaneo 2. Aya a aussi promis avoir réduit les températures globales grâce à l’introduction du processeur Ryzen 7000. En plus de cette nouvelle puce, Aya explique que la console aura un capteur d’empreinte digitale amélioré, un écran plus coloré, des gâchettes plus douces et un étui plus facile à ouvrir.

En même temps que l’annonce de cette Ayaneo 2S, l’entreprise promet aussi une mise à jour des consoles existantes. La Ayaneo Air aura droit à un nouveau haut-parleur gratuit et les possesseurs d’Ayaneo 2 et Ayaneo Geek recevront gratuitement un modèle de refroidissement permettant de refroidir la machine de 12°.

L’entreprise pourrait aussi offrir aux acheteurs de l’Ayaneo 2 un remplacement de carte mère tandis que les acheteurs de Ayaneo Air Plus auront droit de passer automatiquement de la puce 6800U à la puce 7000 s’ils ne l’ont pas déjà reçue. Seule petite ombre à ce joli tableau, Aya a indiqué qu’elle mettait fin à sa garantie à vie pour l’Ayaneo Founder’s Edition et offre, à la place, un coupon pour une Ayaneo 2021 gratuite.

L’entreprise a aussi fait la démonstration de sa nouvelle Ayaneo Geek 1S, une version plus basique de la Ayaneo 2, avec un écran 800p, mais le même processeur Ryzen 7000. Les Ayaneo 2S et Geek 1S arriveront sur Indiegogo dans quelques jours et les commandes devraient être ouvertes à la mi-mai. Les premières livraisons, quant à elles, sont attendues pour la fin du mois de juin. Les mises à jour gratuites du refroidisseur et du haut-parleur arriveront aussi à la mi-mai. Le lancement de l’Ayaneo Slide dont nous avons entendu parler il y a quelques mois, quant à lui, n’a toujours pas de date et la Ayaneo Pocket Air, basée sur Android, entrera en production en juillet.