Ayaneo ajoute deux nouveaux modèles de consoles portables à son catalogue

Ayaneo dévoile deux nouvelles consoles portables sous Windows, la Ayaneo Air Plus et la Ayaneo Slide.

Ayaneo continue d’agrémenter son catalogue de consoles portables. Dans le cadre de son événement de présentation stratégique pour 2023, l’entreprise a introduit un modèle Air Plus qui offre un écran plus grand que le Air de base (6 pouces contre 5,5 pouces) et une batterie plus conséquente (46,2 Whr contre 28 Whr). Cette nouvelle console ne devrait pas durer très longtemps avec un titre très demandeur, mais elle devrait être mieux parée pour des sessions longues sur des jeux casual.

Basée sur Windows, la Air Plus sera disponible en deux configurations d’entrée de gamme – Celeron et Core i3 – et des modèles plus rapides AMD – Ryzen 5 7520U et Ryzen 7 6800U -. Les performances devraient donc grimper si vous déboursez davantage. Les tarifs précis n’ont pas été communiqués, mais Ayaneo devrait ouvrir les précommandes après les festivités de la nouvelle année chinoise, le 5 février.

La Ayaneo Air Plus et la Ayaneo Slide

L’entreprise se lance aussi sur le terrain des appareils coulissants avec la Ayaneo Slide. Une réponse, d’une certaine manière, à la GPD Win 4, avec laquelle vous pouvez tirer l’écran lorsque vous avez besoin d’un clavier pour saisir du texte ou naviguer dans les jeux qui ne sont pas très pratiques avec une manette. Ayaneo n’a pas dévoilé grand-chose concernant le Slide durant cet événement, mais a confirmé que l’appareil sera basé sur le récent APU mobile AMD Ryzen 7000. Les premières livraisons devraient arriver durant le deuxième trimestre de l’année.

Il est encore bien trop tôt pour jauger du succès de ces modèles Ayaneo par rapport à son plus grand rival, le Steam Deck de Valve. L’entreprise a promis une mise à jour de l’interface utilisateur (Ayaspace 2), mais là encore, il est bien difficile de savoir si cela sera suffisant pour contourner les limitations d’un Windows sur une console portable. Ceci étant dit, Ayaneo a décidé de prendre les devants face à une concurrence qui se renforce.