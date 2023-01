Cette fois, ça y est, Windows 7 est officiellement mort !

Windows 7 est vraiment, officiellement mort. Pour les 11 % de machines qui l'utilisent encore, il faut tourner la page.

Windows 7 fut lancé en octobre 2009. Le monde a bien changé depuis lors, tout comme Windows. Bien que Microsoft ait “officiellement” mis fin au support de Windows 7 le 14 janvier 2020, cette semaine, cette version de l’OS est vraiment, officiellement morte. Si vous l’utilisez encore (ou Windows 8.1), il est urgent de changer.

Comme le rapporte Bleeping Computer, Microsoft mettra fin au programme de mise à jour de sécurité étendue (ESU) pour Windows 7 ce mardi 10 janvier 2023. Ce programme offrait une exception de trois ans avant l’abandon de Windows 7 pour les professionnels et les entreprises. Dès cette semaine, donc, ces clients verront leur version non supportée par la firme de Redmond.

Et cela ne concerne pas uniquement Windows 7. Microsoft abandonne aussi totalement Windows 8.1, qui fut lancé en octobre 2013. En outre, de nombreux développeurs vont aussi abandonner ces versions. Google met fin à sa prise en charge de Chrome sur Windows 7 et Windows 8.1 et Microsoft Edge 109 représentera la dernière version sur ces OS.

Quand un développeur comme Microsoft signe la fin de vie de son logiciel, cela ne signifie pas que le logiciel en question ne fonctionne plus. Vous pourrez toujours faire tourner vos PC sous Windows 7 ou 8.1, et ce, très probablement sans le moindre souci. Il en va de même pour Chrome et Edge. Il n’y aura plus non plus de nouvelles fonctionnalités dans Windows 7, mais cela fait longtemps que c’est le cas. Le plus grave est que le géant américain ne proposera plus de correctifs de sécurité. De fait, utiliser Windows 7 et 8.1 aujourd’hui est particulièrement dangereux.

Ces correctifs de sécurité sont vitaux de nos jours. Les logiciels ont des failles, c’est inévitable, et celles-ci finissent souvent entre les mains de personnes malintentionnées. Si ces dernières parviennent à les exploiter, elles peuvent prendre le contrôle de votre machine, voler vos données ou autre.

Ces risques existent avec n’importe quel OS, mais les développeurs font souvent le travail rapidement pour les corriger. Mais si ces correctifs n’arrivent jamais, comme c’est désormais le cas avec Windows 7 et 8.1, c’est la porte ouverte pour les hackers.

Windows 7 a eu une très belle vie, très longue d’un point de vue purement technologique, et la vérité est que, aujourd’hui, après 13 ans, l’OS n’est plus sûr. Et quand on constate que 11 % des ordinateurs dans le monde tournent encore sous cette version, on se dit que la transition va être bien difficile.