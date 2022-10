Google Chrome ne sera plus pris en charge sur Windows 7 et Windows 8.1 début 2023

Google Chrome ne fonctionnera bientôt plus sur Windows 7 et Windows 8.1. Un signe supplémentaire de la fin de vie de ces deux versions de l'OS de Microsoft.

Nos logiciels, quels qu’ils soient, ont des cycles de vie plus ou moins long. Leur fin de vie se montre différemment selon les parties concernées, mais assez souvent, la mort est synonyme de fin de prise en charge par telle ou telle plateforme. Ce sera le cas, bientôt, du populaire navigateur Google Chrome sur certaines versions de Windows.

Google Chrome ne fonctionnera bientôt plus sur Windows 7 et Windows 8.1

La firme de Mountain View a en effet annoncé qu’elle mettra fin à son support de Chrome sur Windows 7 et Windows 8.1 à partir du début de l’année prochaine. Chrome 110, qui devrait être déployé le 7 février prochain, ne fonctionnera pas sur ces deux versions du système d’exploitation de Microsoft. Vous pourrez toujours utiliser d’anciennes versions de Chrome sur Windows 7 et 8.1, mais vous ne pourrez plus installer les nouvelles, et cela vaut tant pour les nouvelles fonctionnalités que pour les mises à jour de sécurité.

Un signe supplémentaire de la fin de vie de ces deux versions de l’OS de Microsoft

Sur une page d’aide qui annonçait la nouvelle, le géant américain suggère de mettre à jour vers Windows 10 ou Windows 11 pour continuer de recevoir les mises à jour de Chrome. Cela peut être difficile pour celles et ceux dont les systèmes ne peuvent prendre en charge des versions plus récentes de l’OS de Microsoft, des entreprises qui sont coincées avec Windows 7 ou Windows 8.1 et les utilisateurs qui n’ont pas les moyens de s’offrir une nouvelle machine. Quoi qu’il en soit, Google doit bien réduire la compatibilité de son navigateur à moment donné. L’entreprise précise que cette chronologie coïncide avec la fin du support étendu par Microsoft de Windows 7 et Windows 8.1 le 10 janvier prochain.

Et il s’avère que Google aura pris en charge Chrome sur Windows 7 plus longtemps que prévu. La firme de Mountain View avait précédemment annoncé qu’elle cesserait toute mise à jour de Chrome sur cette version en 2021, puis en 2022, avant finalement, de se décider pour ce début d’année 2023.