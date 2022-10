Google Chrome : la nouvelle plateforme controversée pour les extensions arrive en 2023

Google planifie sa transition vers les extensions Manifest V3. La controverse est toujours vive, cependant.

Google a lentement mais sûrement progressé vers sa nouvelle plateforme dédiée aux extensions baptisée Manifest V3 for Chrome. Et aujourd’hui, celle-ci dispose d’une date précise pour son déploiement. À partir de Chrome 112 en janvier 2023, l’entreprise commencera à désactiver la prise en charge de Manifest V2 dans les canaux Canary, Dev et Bêta. Ensuite, en juin, avec Chrome 115, elle commencera à tester aussi la désactivation dans le canal stable.

Pour coïncider avec la transition de Chrome stable vers V3, toutes les extensions Manifest V2 dans le Chrome Web Store seront déréférencées. Et en janvier 2024, les extensions V2 restantes seront complètement supprimées.

Cette transition ne s’est pas faite sans heurts. Bien que Manifest V3 inclue de très nombreux changements, dont une grande majorité opérée, selon Google, au nom de la confidentialité et de la sécurité, elle a notamment suscité la colère parce qu’elle affectera les bloqueurs de publicité. Cette nouvelle version empêchera purement et simplement ces extensions de fonctionner, elles deviendraient parfaitement inutiles.

La controverse est toujours vive, cependant

La plupart des bloqueurs de publicités modernes, comme uBloc Origin et AdGuard, reposent sur l’API webRequest de Chrome pour bloquer des catégories entières de requêtes HTTP. Mais cette méthode peut ajouter des ralentissements significatifs pour charger les sites web, ce que Google veut évidemment éviter. Manifest V3 oblige les développeurs à utiliser une “declarativeNetRequest”, laquelle les force à utiliser une liste de blocage d’URL spécifiques. Le problème est que cette liste de “règles” est limitée à 30 000 entrées. Et de nombreuses listes de blocage de publicités en utilisent bien davantage.

Les utilisateurs professionnels auront au moins un peu de répit, ils pourront continuer d’utiliser les extensions Manifest V2 jusqu’en janvier 2024.