Xbox Cloud Gaming augmente sa résolution sur Steam Deck et ChromeOS

Le Xbox Cloud Gaming s'améliorer sur Linux et ChromeOS. L'expérience sur Steam Deck devrait donc être plus intéressante.

Le cloud gaming est une technologie très intéressante à bien des égards, mais elle doit encore s’améliorer pour être accessible au plus grand nombre. Cela passe par certains aspects. L’un d’entre eux est la résolution. Si le débit suit, la résolution proposée doit être suffisamment élevée pour offrir une expérience de jeu la plus proche de ce que l’on peut obtenir en local. Xbox Cloud Gaming fait un pas dans le bon sens.

Le Xbox Cloud Gaming s’améliorer sur Linux et ChromeOS

Les joueurs qui utilisent le service Xbox Cloud Gaming via un navigateur sur ChromeOS ou les systèmes Linux, y compris la console Valve Steam Deck, seront certainement ravis d’apprendre que leur expérience de jeu va être améliorée. En effet, le service devrait être disponible à des résolutions plus élevées sur des plateformes. Les jeux devraient aussi tourner de manière plus fluide.

Comme découvert par Windows Central, un employé de Xbox répondant au pseudonyme CohenJordan a écrit sur Reddit que cette mise à jour marque la fin d’une transition à un nouveau type de technologie de streaming, sans pour autant expliquer précisément de quoi il s’agit. Selon les dires de CohenJordan, la bonne nouvelle, c’est que, si vous utilisez un navigateur pour accéder à Xbox Cloud Gaming sur n’importe quel appareil (comme iOS), vous devriez avoir droit à une expérience plus cohérente.

L’expérience sur Steam Deck devrait donc être plus intéressante

Outre Linux et ChromeOS, Xbox Cloud Gaming, qui est toujours en version bêta, fonctionne aussi sur les consoles Xbox, smartphones, tablettes, ordinateurs et certains smart TV. Microsoft et Meta travaillent aussi à le rendre compatible sur les casques de réalité virtuelle Meta Quest 2.

Microsoft voit d’un très bon œil la présence de son service Xbox Cloud Gaming sur Steam Deck. La firme de Redmond n’a pas encore publié d’app Xbox pour la console (ou Linux), mais le géant américain propose un guide pour vous aider à configurer le service sur Steam Deck.